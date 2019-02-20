Новые смартфоны-середнячки LG K40, K50 и Q60 защищены по стандарту MIL-STD-810G

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Не дожидаясь начала выставки MWC 2019, где ожидается официальная премьера флагманских смартфонов LG G8 ThinQ и LG V50 ThinQ 5G, компания LG анонсировала несколько новых моделей, которые станут более доступной альтернативой новым флагманам. Всего было представлено три новых смартфона: LG K40, K50 и Q60.

Что интересно, все три новинки выделяются защищенным исполнением. Говоря конкретнее, устройство имеет сертификат американского военного стандарта MIL-STD 810G, определяющего устойчивость к высоким и низким температурам (диапазон рабочих температур простирается от -20°С до +60°С), вибрации, ударам и падениям.

Модель LG Q60 является самой интересной в плане характеристик из новоявленной тройки, так что с нее и начнем. Первое, что бросается в глаза при взгляде на изображение LG Q60 — тройная основная камера, ориентированная горизонтально. Внешне она выглядит в точности так же, как основная камера флагмана LG V40 ThinQ, но конфигурация здесь, понятно, попроще. Основной модуль характеризуется разрешением 16 Мп и поддерживает фазовую фокусировку (PDAF), в помощь ему установлены 5-мегапиксельный модуль с широкоугольным объективом, а также 2-мегапиксельный, отвечающий за анализ глубины сцены. Фронтальная камера построена на 13-мегапиксельном сенсоре.

Основой LG Q60 служит неназванная однокристальная система с восьмиядерным процессором, работающим на частоте 2,0 ГГц. Собственно, для моделей LG K40 и K50 тоже указывается неизвестная восьмиядерная платформа с частотой 2,0 ГГц.

В LG Q60 установлен дисплей FullVision диагональю 6,26 дюйма (разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9) с каплевидным вырезом (впервые для LG) под фронтальную камеру. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, флэш-памяти — 64 ГБ. Есть слот microSD, поддерживающий карты объемом до 2 ТБ. Габариты устройства составляют 161,3х77х8,7 мм. Емкость аккумулятора равна 3500 мА∙ч.

Рангом ниже идет модель LG K50. Она отличается от LG Q60 только вдвое сокращенным объемом флэш-памяти (32 ГБ) и основной камерой, которая у LG K50 сдвоенная, с сенсорами разрешением 13 и 2 Мп. Все остальные параметры идентичны таковым у LG Q60.

Наконец, последняя модель LG K40, как уже наверняка догадались, самый бюджетный вариант. В оснащение новинки входит дисплей FullVision без вырезов диагональю 5,7 дюйма (разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9), 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти, одинарная основная камера разрешением 16 Мп и фронтальная камера разрешением 8 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3000 мА·ч.

Все три смартфона располагают сканерами отпечатков пальцев на тыльных панелях и дополнительными клавишами для активации умного помощника Google Assistant.

Увы, данных о ценах и сроках начала продаж пока нет.