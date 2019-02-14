Смартфон LG G8 ThinQ получит экран Crystal Sound OLED (CSO), способный излучать звук посредством вибраций

Как известно, на 24 февраля намечен анонс нового флагманского смартфона LG G8 ThinQ. Многие подробности об этом устройстве уже известны, вчера мы имели возможность рассмотреть дизайн новинки в мельчайших деталях, но южнокорейский производитель продолжает активно подогревать интерес к нему. Ровно неделю назад нам рассказывали о фронтальной 3D-камере Infineon REAL3 с поддержкой технологии Time-of-Flight (ToF) и функцией Face Unlock, а сегодня LG поведала о других отличительных особенностях G8 ThinQ.

Перейдем сразу к сути — грядущий флагман LG G8 ThinQ станет первым смартфоном компании с поддержкой технологии Crystal Sound OLED (CSO). Последняя была представлена еще в 2017 году и ранее демонстрировалась в составе прототипов будущих телевизоров и осветительных панелей OLED. Напомним, ее суть заключается в использовании панели OLED в качестве звукового излучателя. Отметим, что сама по себе идея не нова. Тут можно вспомнить о пьезоэлектрическом громкоговорителе, который в свое время реализовала компания Xiaomi в смартфоне Mi Mix. Также на ум приходит недавняя демонстрация похожей технологии Sound On Display, которую разрабатывает Samsung. Наконец, наделавшие немало шума смартфоны Meizu Zero и Vivo APEX 2019 тоже выделяются многофункциональными дисплеями, способными в числе прочего выступать в роли громкоговорителя.

Благодаря поддержке технологии (CSO) дисплей LG G8 ThinQ сможет не только выступать в роли разговорного динамика во время звонков, но и выполнять функцию усилителя при воспроизведении музыки, аккомпанируя основному динамику, размещенному в привычном месте на нижней грани. Производитель заявляет для LG G8 ThinQ двухканальный звук с насыщенным басом. Поддержка технологии Boombox Speaker и четырехканальный 32-разрядный ЦАП, которыми выгодно отличалась звуковая подсистема прошлых флагманов LG также сохранится. То есть, звучанием LG G8 ThinQ должен порадовать.

Источник: The Verge