«Слишком рано»: LG решила повременить с выпуском складного смартфона с гибким экраном

Уже через несколько дней в рамках выставки Mobile World Congress 2019 в Барселоне наряду с другими новинками нам представят не только новый флагманский смартфон LG G8, но и премиальную модель LG V50 ThinQ 5G (это при том, что V40 вышел только в октябре). Именно LG V50 ThinQ 5G (на изображении ниже), как известно, станет первым смартфоном южнокорейского производителя с поддержкой сетей пятого поколения, которые еще неизвестно когда появятся в более развитых странах Европы. А вот чего точно не стоит ждать от LG на MWC 2019 или в обозримом будущем, так это складного смартфона с гибким экраном. Сегодня южнокорейский гигант публично заявил о том, что пока не планирует выпускать сгибаемый смартфон, аргументировав это тем, что нужный момент для выпуска такого устройства еще не настал. Иными словами, LG считает, что пока слишком рано выпускать сгибаемые смартфоны.

Соответствующее заявление на недавней пресс-конференции в Сеуле сделал руководитель подразделений мобильных устройств и телевизоров LG Брайан Квон. Выступая перед журналистами, руководитель LG вспомнил, что на недавней выставке CES 2019 компания показала сворачивающийся в трубочку телевизор, отметив, что эта технология стоит на ступень выше той, что позволяет делать сгибаемые в нескольких местах панели. Он также отметил, что изначально LG планировала выпустить гибкий смартфон одновременно с моделью, поддерживающей 5G, но в итоге компания все же решила сконцентрироваться на технологии 5G и повременить с выпуском сгибаемой модели.

В LG прогнозируют, что в этом году объем поставок складных смартфонов с гибкими экранами не превысит 1 млн штук. В своем заявлении топ-менеджер LG прямо говорит, что для мобильного бизнеса компании сейчас жизненно важно наращивать продажи в более существенных объемах. При этом LG заявила, что уже сейчас располагает необходимым комплексом технологических решений для выпуска складного смартфона с гибким экраном на рынок. Иными словами, LG может выпустить сгибаемый смартфон хоть сейчас, но решила пока не рисковать, в отличие от Samsung, Huawei и Xiaomi, которые должны представить свои сгибаемые смартфоны в ближайшие недели. Едва ли стоит журить LG за ее предельную осторожность в этом вопросе, но очень не хотелось бы, чтобы это «слишком рано» не превратилось в «слишком поздно», если сгибаемые смартфоны в итоге действительно смогут значительно оживить спрос на рынке смартфонов, который уже достаточно давно страдает от перенасыщения.

Источник: The Verge