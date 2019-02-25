Новые смартфоны-середнячки Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50 с экранами Infinity-U диагональю 6,4 дюйма и аккумуляторами на 4000 мА·ч представлены официально

Со смартфонами линейки Galaxy M компания Samsung показала, что умеет делать бюджетные аппараты, которые по соотношению цены и характеристик мало чем уступают моделям Xiaomi и Huawei (старшая модель Galaxy M20 ожидается в Украине в следующем месяце по цене 5 555 грн). И многие поклонники Samsung с еще большим нетерпением ждали анонса новых смартфонов серии Galaxy A, которым приписывали достойные параметры по привлекательной цене. Как и ожидалось, в рамках проходящей сейчас в Барселоне выставки MWC 2019 компания Samsung представила первые смартфоны линейки Galaxy A нового поколения. Ими действительно оказались модели Galaxy A30 и Galaxy A50, о которых мы в последнее время много писали. Коротко говоря, вся опубликованная ранее информация о новинках полностью подтвердилась, так что нам ничего не остается, кроме как коротко подвести итоги.

Итак, смартфоны Galaxy A30 и Galaxy A50 выделяются качественными экранами Super AMOLED типа Infinity-U с соответствующим по форме вырезом под фронтальную камеру, емкими аккумуляторами, многомодульными камерами и дизайном 3D Glasstic — так производитель именует изготовленные из глянцевого пластика, имитирующего стекло, корпуса.

Экраны у обеих новинок одинаковы — панель Super AMOLED типа Infinity-U диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1080х2340 пикселей. Емкость аккумулятора тоже идентична — 4000 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка. Отличия же кроются в платформах, объеме памяти, наборе камер и еще нескольких моментах.

Стоящая на ступень выше Galaxy A50 основана на более производительной 10-нанометровой SoC Samsung Exynos 7 Series 9610 с восьмиядерным CPU (четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A73 с частотой 2,3 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A53) и GPU Mali-G72. Основной Galaxy A30 служит SoC Exynos 7885, процессорная часть которой представлена двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A73 и четырьмя энергоэффективными Cortex-A53. Модель Galaxy A30 будет доступна в версиях 3/32 ГБ и 4/64 ГБ, а Galaxy A50 — 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. В обоих случаях есть слот MicroSD, поддерживающий карты объемом до 512 ГБ. Ранее говорилось, что слот MicroSD идет отдельно от двух под карты SIM.

Набор камер, как сообщалось выше, разный. Модель Galaxy A30 получила двойную основную камеру с модулями разрешением 16 и 5 Мп, а также 16-мегапиксельную селфи-камеру. У Galaxy основная камера тройная с сенсорами 25, 5 и 8 Мп, а фронтальная представлена 20-мегапиксельным модулем. Функция распознавания лиц Face Unlock поддерживается.

Есть USB-C, NFC и сканер отпечатков пальцев, причем у Galaxy A50 он встроен под поверхность экрана (у Galaxy A30 — в привычном месте на задней панели). Габариты у Galaxy A50 и Galaxy A30 тоже одинаковы — 158,5х74,7х7,7 мм. В качестве ОС — свежая Android 9.0 Pie.

Младшая модель Galaxy A10, которая ожидалась вместе с Galaxy A30 и Galaxy A50, сегодня представлена не была. К сожалению, пока нет данных о ценах или сроках выхода новинок на рынок, но ранее говорилось, что смартфоны Galaxy A в новом поколении приятно удивят ценами, так что ждем новых подробностей.

Galaxy A50 выйдет в черном, белом, синем и коралловом корпусах, тогда как младшая модель последнего цвета не получит.

Источник: Samsung