Недорогие смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20 с каплевидными вырезами представлены официально

Как и ожидалось, сегодня в Индии состоялась официальная премьера новой линейки недорогих смартфонов Samsung Galaxy M, на которую южнокорейский производитель возлагает большие надежды. В рамках новой линейки были представлены модели Galaxy M10 и M20, о которых благодаря утечкам нам все было известно заранее. Смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20 стали первыми моделями производителя, оснащенными экранами Infinity-V Display с каплевидными вырезами под фронтальные камеры.

С помощью этих моделей Samsung рассчитывает успешнее конкурировать с Xiaomi, сейчас уверенно возглавляющей рынок смартфонов Индии (по итогам года Xiaomi принадлежало 28% рынка против 24% у Samsung). Собственно, в данном случае Samsung решила сделать ставку на онлайновые продажи (для снижения издержек и стоимости) и заключила специальное соглашение с индийским онлайновым магазином Amazon, предоставив последнего эксклюзивное право на продажу устройств.

Итак, еще раз повторим основные параметры, которыми и различаются аппараты. Выглядят они почти идентично.

Их параметры таковы:

Samsung Galaxy M10

Экран — LCD IPS, 6,22 дюйма разрешением 1520х720 пикселей с соотношением сторон 19.5:9; Платформа — Exynos 7870 (14-нм 8-ядерный процессор Cortex-A53 с частотой 1,6 ГГц); Память — 2 либо 3 ГБ ОЗУ, 16 либо 32 ГБ флэш-памяти; Аккумулятор — 3400 мА·ч; Камеры — сдвоенная основная с главными модулем разрешением 13 Мп и диафрагмой F1.9, фронтальная с сенсором 5 Мп и широкоугольным объективом с диафрагмой F2.2; Габариты — 155,6х75,6х7,7 мм при массе 163 г.

Samsung Galaxy M20

Экран — LCD IPS, 6,3 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с соотношением сторон 19.5:9; Платформа — Exynos 7904 (14нм, два высокопроизводительных процессорных ядра Cortex-A73 (1,8 ГГц) и еще шесть энергоэффективных Cortex-A53 (1,6 ГГц)); Память — 3 либо 4 ГБ ОЗУ, 32 либо 64 ГБ флэш-памяти; Аккумулятор — 5000 мА·ч, поддержка быстрой 15-ваттной зарядки; Камеры — сдвоенная основная с главными модулем разрешением 13 Мп и диафрагмой F1.9, фронтальная с сенсором 5 Мп и широкоугольным объективом с диафрагмой F2.2; Габариты — 156,4х74,5х8,8 мм при массе 186 г.

Только старшая модель получила сканер отпечатков пальцев на задней панели вдобавок к функции разблокировки по лицам, поддерживаемой фронтальной камерой. Кроме того, в комплекте со старшей моделью также поставляется зарядное устройство мощностью 15 Вт, тогда как младшая модель быстрой зарядки не получила. По поводу наличия модуля NFC пока полной ясности нет, так как подробных характеристик на официальном сайте нет. Но ранее утекая в сеть инструкция указывала на наличие этого важного для многих компонента.

Из коробки оба смартфона работают под управлением старой версии ОС Android 8.1 Oreo со старой оболочкой Samsung Experience 9.5, а обновление до Android 9.0 Pie выйдет только в августе этого года. Получат ли эти модели новую оболочку One UI, еще предстоит выяснить.

Что касается цен, они приятно удивляют и ровно такие, как сообщалось накануне. Младшая Galaxy M10 в зависимости от версии стоит €100 или €110, а старшая Galaxy M20 — €135 или €160. Обе доступны в двух цветах (Ocean Blue или Charcoal Black), старт поставок намечен на 5 февраля.

Увы, о сроках старта глобальных продаж смартфонов Galaxy M ничего не сообщается, далеко не факт, что Galaxy M будут продаваться в Украине.

Источник: Samsung India