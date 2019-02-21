Бестселлер Samsung Galaxy M20 с аккумулятором на 5000 мА·ч выходит в Украине

Со своими новыми бюджетными смартфонами линейки Galaxy M, ориентированными на молодежь и поколение миллениалов, компания Samsung впервые за долгое время попала в самую точку: отлично сбалансированные по соотношению характеристик и цены они просто не могли не снискать высокий спрос. Собственно, так оно и случилось. Старшая модель Galaxy M20 уже стала одной из самых продаваемых, несмотря на то, что пока присутствует лишь в Индии (первая партия в 170 тыс. смартфонов была продана всего за 3 минуты). И вот сейчас Samsung сообщила условия выхода Galaxy M20 в Украине.

Итак, смартфон Samsung Galaxy M20 поступит в продажу в Украине в следующем месяце (точная дата пока не называется) по рекомендованной розничной цене 6 199 грн за модификацию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Какое-то время (сколько именно, не уточняется) купить новинку можно будет приобрести по существенно сниженной цене за 5 555 грн. Отметим, что для Индии рекомендованная цена чуть ниже – около 4908 грн в эквиваленте.

На старте продаж модель эксклюзивно будет доступна в интернет-магазине Rozetka, но позже появится и у других партнеров Samsung. Цветов на выбор два – Ocean Blue или Charcoal Black.

Напомним, смартфоны Galaxy M10 и M20 были представлены в Индии месяц назад, вот основные характеристики Galaxy M20:

Экран — LCD IPS, 6,3 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с соотношением сторон 19.5:9; Платформа — Exynos 7904 (14-нм, два высокопроизводительных процессорных ядра Cortex-A73 (1,8 ГГц) и еще шесть энергоэффективных Cortex-A53 (1,6 ГГц)); Память — 3 либо 4 ГБ ОЗУ, 32 либо 64 ГБ флэш-памяти; Аккумулятор — 5000 мА·ч, поддержка быстрой 15-ваттной зарядки; Камеры — сдвоенная основная с главными модулем разрешением 13 Мп и диафрагмой F1.9, фронтальная с сенсором 5 Мп и широкоугольным объективом с диафрагмой F2.2; Габариты — 156,4х74,5х8,8 мм при массе 186 г.

На смартфон Galaxy M20 установлена ОС Android 8.1 Oreo со старой оболочкой Samsung Experience 9.5, но уже подтвержден выпуск обновления до Android 9.0 Pie. Есть USB-C, NFC и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Остается добавить, что на следующей неделе ожидается анонс модели Galaxy M30, которая предложит еще более привлекательные характеристики и на какое-то время станет новым бюджетным флагманом Samsung.