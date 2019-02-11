Новые снимки Ультима Туле показывают более плоские доли астероида
Загадочный астероид Ultima Thule (Ультима Туле), который считается одним из наиболее удалённых объектов Солнечной системы, оказался не совсем таким, как мы его представляли. Снимки, полученные аппаратом New Horizons в новогоднюю ночь, показали, что астероид состоит из двух частей, напоминающих снеговик или арахис. Новые данные говорят о том, что обе части Ультима Туле более плоские, чем предполагалось изначально. Так что теперь, это скорее два блина, чем две сферы.
Космический объект 2014 MU69 расположен в поясе Койпера в 6,58 млрд км от Земли. Во время своего пролёта мимо 33-километрового астероида зонд New Horizons сделал несколько снимков при помощи двух камер, семь других инструментов попутно собрали 50 гигабит данных. На первых фотографиях были видны два округлых соприкасающихся друг с другом фрагмента Ультима Туле. Анализ новых 14 снимков, полученных аппаратом спустя 9 минут после максимального сближения с астероидом, показал, что форма двух частей объекта более плоская.
Новые изображения порождают загадку о том, как такой объект мог быть сформирован, говорит Алан Штерн (Alan Stern), главный исследователь миссии New Horizons. Астроном из Юго-западного научно-исследовательского института Алекс Паркер (Alex Parker) считает, что подобные формы наблюдаются у некоторых спутников Сатурна, однако они образовались в особой среде колец газового гиганта, а 2014 MU69 создавался в глубоком космосе.
Учёные до сих пор не уверены, что Ультима Туле имеет именно такую форму. На снимках есть немалая часть, которая осталась в тени Солнца, поэтому реальный вид объекта всё ещё является предположением. Но как бы там ни было, исследователи признаются, что ничего подобного вращающегося вокруг Солнца они никогда не видели.
Источник: The Verge