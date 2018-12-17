Новый бюджетный смартфон HTC Desire 12S может удивить разве что наличием модуля NFC

В прошлом месяце мы узнали о приближающемся анонсе первого за долгое время бюджетного смартфона HTC. И вот сейчас этот самый бюджетный смартфон HTC был представлен официально на домашнем для производителя рынке Тайваня под названием Desire 12S. То есть, как и предполагалось, новинка примкнула к моделям линейки Desire 12, выпущенным в начале года.

Как можно догадаться из одного только названия, новая модель Desire 12S — это улучшенная версия Desire 12. Увы, недавние предположения о том, что с выпуском этой модели HTC хотя бы попытается что-то изменить, оказались неверными. Эта новая модель является очередным наглядным объяснением того, почему с бизнесом и, в особенности, мобильным подразделением у HTC все катастрофически плохо. Хотелось написать, что хуже некуда, но месяц за месяцем HTC показывает, что на самом деле есть куда.

Смартфон Desire 12S никакими отличительными чертами среди прочих конкурирующих моделей не выделяется и при этом, в лучших традициях HTC, стоит как хороший среднеуровневый смартфон —$195 или $225 в зависимости от модификации.

Аппаратным базисом здесь выступает бюджетная SoC Qualcomm Snapdragon 435, дополненная 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Есть еще конфигурация с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Диагональ и разрешение экрана — 5,7 дюйма и 1440х720 пикселей. Единственное, что можно записать в плюсы Desire 12S, учитывая его принадлежность к бюджетному классу, — это наличие модуля NFC. Сегодня этот важный для многих компонент есть далеко не во всех флагманских смартфонах (привет, Meizu).

Набор камер у Desire 12S самый обычный — две одинарные одинакового разрешения 13 Мп. В основной камере есть фазовый автофокус, а диафрагма объетива составляет F/2,2. Фронтальная никакого автофокуса не получила, а объектив у нее чуть «темнее» — F/2,4.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 3075 мА·ч. Разъема USB Type-C эта модель, конечно же, не предлагает. Зато она предлагает разъём для подключения наушников 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев на задней панели. К слову, тыльная панель у Desire 12S сделана в том же дизайне, что у HTC U12 Life. То есть, она двухфакторная, как у смартфонов Google Pixel. Большая часть тыльной стороны аппарата, выполненного в пластиковом корпусе, оформлена крошечными канавками, выгравированными лазером.

Смартфон Desire 12S поставляется на рынок под управлением старой версии ОС Android 8.1 Oreo. На выбор покупателю предлагают три цвета корпуса, все они показаны на заглавном изображении.

Габариты и масса HTC Desire 12S составляют 154,2х72,7х8,3 мм и 150 граммов.

Вполне вероятно, что за пределы Азии эта модель не выйдет, но оно и к лучшему, поскольку совершенно неясно, каким образом он сможет конкурировать с моделями других брендов при такой цене. Что должно случиться, чтобы HTC переосмыслила свою стратегию и ценовую политику на рынке смартфонов, для нас тоже загадка.

Источник: Gizchina