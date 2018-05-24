Новый бюджетный смартфон Meizu M8c получил экран 18:9 диагональю 5,45 дюйма и SoC Snapdragon 425

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Сегодня компания Meizu новый смартфон начального уровня Meizu M8c, который является преемником представленной ровно год назад модели Meizu M5c.

Корпус у нового Meizu M8c остался поликарбонатным. Но на этом сходства с предшественником заканчиваются.

Новая модель получила экран с популярным нынче соотношением сторон 18:9 – его диагональ составляет 5,45 дюйма. Однако разрешение матрицы IPS невелико – всего 1440х720 пикселей.

Также должна порадовать платформа – SoC Snapdragon 425. Предыдущая модель была основана на чипе MediaTek.

Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, емкость флэш-накопителя равна 16 или 32 ГБ. Расширение памяти за счет карточек microSD, конечно же, поддерживается. Но слот гибридный, так что придется жертвовать одной SIM.

В основной камере смартфона используется сенсор разрешением 13 Мп и объектив с максимальной диафрагмой F/1,2. Фронтальная несколько проще, тут установлен сенсор разрешением 8 Мп и объектив диафрагмой F/2,0.

Сканера отпечатков пальцев у Meizu M8c, но фронтальная камера поддерживать функцию распознавания лиц. Модуля NFC здесь нет, как нет и разъема USB-C.

Смартфон оснащен аккумуляторной батареей емкостью 3070 мА·ч.

Габариты и масса новинки – 146,4х70х8,5 мм и 140 грамм. В качество ОС – Android Nougat с фирменной оболочкой Flyme.

Новинка поступит в продажу в четырех цветах – синем, черном, красном и золотом. Цена Meizu M8c – примерно €140. То есть, даже дороже младшей версии Meizu M6S.

Источник: gsmarena