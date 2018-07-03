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Новый недорогой планшет Microsoft Surface прошел сертификацию FCC, что указывает на его скорый анонс
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Новый недорогой планшет Microsoft Surface прошел сертификацию FCC, что указывает на его скорый анонс

Новый недорогой планшет Microsoft Surface прошел сертификацию FCC, что указывает на его скорый анонс

Около полутора месяцев тому назад мы узнали, что Microsoft готовит новые недорогие планшеты Surface для конкуренции с Apple iPad. Сейчас же устройство Microsoft под обозначением Model 1824, которое считается этой самой более доступной моделью Surface, было замечено в базе данных Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission, FCC). На соответствующую запись в базе данных FCC обратил внимание ресурс WinFuture.

К сожалению, никаких технических подробностей сертификационные документы FCC не несут. Там лишь упоминается о 24-ваттном зарядном устройстве с подключением по фирменному разъему Surface Connect. Собственно, именно на основании этого факта и строится догадка касательно того, что это таинственное устройство является тем самым бюджетным Surface. Напомним, что нынешняя 12-дюймовая модель Surface Pro использует зарядное устройство более высокой мощности (36 Вт).

По предварительным данным, новый планшет в корпусе со скругленными углами, как у Apple iPad, а не острыми, как у старшей модели, при цене менее $400 предложит 10-дюймовый экран, процессор Intel, модем LTE и от 64 до 128 ГБ встроенной памяти. Работать устройство будет под управлением Windows 10 Pro.

Новинка будет легче Surface Pro, но и автономность у нее будет около 8-9 часов против 13,5 часа у старшей модели.

Ранее Microsoft уже пыталась сделать бюджетный Surface. Сначала с Surface RT, затем с Surface 2, а после еще был Surface 3, но ни одна из этих моделей в итоге не стала столько же успешной, как Surface Pro.

Официально программный гигант пока не подтвердил разработку новой модели Surface, но обычно между появлением устройства в базе FCC и официальным анонсом проходит немного времени. То есть, вероятно, Microsoft планирует выпустить новый Surface как раз к сезону back-to-school.

Источник: WinFuture

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