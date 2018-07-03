Новый недорогой планшет Microsoft Surface прошел сертификацию FCC, что указывает на его скорый анонс

Около полутора месяцев тому назад мы узнали, что Microsoft готовит новые недорогие планшеты Surface для конкуренции с Apple iPad. Сейчас же устройство Microsoft под обозначением Model 1824, которое считается этой самой более доступной моделью Surface, было замечено в базе данных Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission, FCC). На соответствующую запись в базе данных FCC обратил внимание ресурс WinFuture.

К сожалению, никаких технических подробностей сертификационные документы FCC не несут. Там лишь упоминается о 24-ваттном зарядном устройстве с подключением по фирменному разъему Surface Connect. Собственно, именно на основании этого факта и строится догадка касательно того, что это таинственное устройство является тем самым бюджетным Surface. Напомним, что нынешняя 12-дюймовая модель Surface Pro использует зарядное устройство более высокой мощности (36 Вт).

По предварительным данным, новый планшет в корпусе со скругленными углами, как у Apple iPad, а не острыми, как у старшей модели, при цене менее $400 предложит 10-дюймовый экран, процессор Intel, модем LTE и от 64 до 128 ГБ встроенной памяти. Работать устройство будет под управлением Windows 10 Pro.

Новинка будет легче Surface Pro, но и автономность у нее будет около 8-9 часов против 13,5 часа у старшей модели.

Ранее Microsoft уже пыталась сделать бюджетный Surface. Сначала с Surface RT, затем с Surface 2, а после еще был Surface 3, но ни одна из этих моделей в итоге не стала столько же успешной, как Surface Pro.

Официально программный гигант пока не подтвердил разработку новой модели Surface, но обычно между появлением устройства в базе FCC и официальным анонсом проходит немного времени. То есть, вероятно, Microsoft планирует выпустить новый Surface как раз к сезону back-to-school.

Источник: WinFuture