Новый чат-бот Google соврал в рекламном видео — это обошлось компании в $100 млрд рыночной капитализации

Bard — новая ИИ-технология Google — дала ложный ответ в демонстрации, чем повлекла за собой масштабное падение акций Alphabet.

В понедельник Google анонсировала свой ИИ чат-бот Bard — конкурента ChatGPT от OpenAI — который будет доступен в ближайшие недели. Однако в рекламном видео технология допустила ошибку, предоставив ложную информацию как результат запроса.

Google опубликовала GIF, на котором чат-бот отвечает на вопрос: «О каких новых открытиях космического телескопа Джеймса Уэбба я могу рассказать своему 9-летнему ребенку?». Bard предложил три варианта, среди которых утверждение о том, что телескоп «сделал первые фотографии планеты за пределами Солнечной системы».

На презентацию сразу отреагировали астрономы, которые написали в соцсетях, что первый снимок экзопланеты был сделан еще в 2004 году. Это подтверждает и статья, опубликованная на сайте NASA.

Брюс Макинтош, директор обсерватории Калифорнийского университета, также указал на ошибку:

Как правильно подметил Трембле в следующих твитах, основной проблемой чат-ботов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT и Bard, является их склонность уверенно предоставлять неверную информацию как факт. Чат-боты часто «галюцинируют» — то есть придумывают данные — поскольку они, по сути, являются системами автозаполнения.

Конечно, в интернете уже есть массивы ложной информации, но проблема усложняется желанием Microsoft и Google использовать эти инструменты как поисковые системы — где ответы чат-ботов приобретают авторитет «всезнающей машины».

Microsoft, на днях продемонстрировавшая свою новую поисковую систему Bing на основе ИИ, пыталась устранить эти проблемы, возложив ответственность на пользователя.

Представительница Google Джейн Парк в свою очередь говорит:

Рекламное видео с ошибкой просмотрели 1,6 млн человек в Twitter. А через некоторое время после его публикации акции Alphabet упали на 9%, а рыночная стоимость снизилась на $100 млрд. В прошлом году акции материнской компании Google потеряли 40% своей стоимости, но выросли на 15% с начала этого года (без учета потерь в среду).

