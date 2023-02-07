Bard — ответ Google на чат-бот ChatGPT. В его основе лежит нейрогенеративная модель LaMDA

Автоматизированная система генерации текста от OpenAI ChatGPT привлекла внимание общественности благодаря своей способности создавать натуралистичную прозу. Но господствовала эта система недолго. Компания Google объявила, что её проект чат-бота на основе ИИ, о котором давно ходят слухи, на самом деле реален и находится в стадии реализации. Он называется Bard. Более подробные сведения о нём компания предоставит уже в ближайшую среду во время проведения мероприятия Google Presents в Париже.

Bard будет служить «экспериментальным сервисом ИИ», сообщил в блоге генеральный директор Google Сундар Пичаи. Bard создан на основе существующей платформы Google Language Model for Dialogue Applications (LaMDA), которую компания разрабатывала последние два года.

«Bard стремится объединить широту мировых знаний с мощью, интеллектом и креативностью наших больших языковых моделей», — заявил Пичаи. «Он использует информацию из интернета, чтобы предоставлять натуральные и качественные ответы».

Программа не будет открыта для общего доступа через интернет, как ChatGPT. Google начинает с запуска облегчённой версии LaMDA, у которой более скромные системные требования по сравнению с её полноценными собратьями. Доступ к ней получит небольшая избранная группа доверенных пользователей. Лишь в дальнейшем возможно масштабирование доступа.

«Мы объединим внешнюю обратную связь с нашим собственным внутренним тестированием, чтобы убедиться, что ответы Bard соответствуют высокой планке качества, безопасности и обоснованности реальной информации», — сообщил Пичаи. «Мы рады этому этапу тестирования, который поможет нам продолжать учиться и улучшать качество и скорость Bard».

Общение с интернет-пользователями — это только очередной шаг в более масштабной программе механизации искусственного интеллекта Google. Пичаи отмечает, что по мере того, как поисковые запросы пользователей становятся всё более сложными и детализированными, «вы увидите в Поиске функции на основе ИИ, которые преобразуют сложную информацию и различные точки зрения в удобные для восприятия форматы, чтобы вы могли быстро понять общую картину и узнать больше из интернета». Он добавил, что такие функции скоро станут доступны пользователям. Кроме того, в следующем месяце избранным разработчикам будет предложено изучить коммерческий API, работающий поверх LaMDA – Generative Language API.

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Пичаи не стал делиться подробностями о том, на что на самом деле будет способен Bard в дополнение к построению текстов. Он добавил, что «[это] стартовая площадка для любознательности, помогающая вам объяснить новые открытия космического телескопа Джеймса Уэбба NASA 9-летнему ребенку».

Источник: Engadget