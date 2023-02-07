CEO Google заставил весь коллектив тестировать Bard — ИИ-технологию, которая призвана «уничтожить» ChatGPT

Генеральный директор Google Сундар Пичаи написал служебную записку, в которой призвал всех сотрудников присоединяться к активному тестированию Bard. Он также отметил, что в скором времени компания привлечет партнеров для проверки API, позволяющего другим разработчикам программировать приложения на базе ИИ-технологии Google.

В понедельник Пичаи публично объявил о собственном чат-боте Google под названием Bard, который планируют развернуть в ближайшие недели. Bard создан на основе платформы Google Language Model for Dialogue Applications (LaMDA) – именно та технология, в которой бывший инженер компании якобы обнаружил «признаки сознания».

Google столкнулась с давлением со стороны инвесторов и сотрудников на фоне популярности ChatGPT – ИИ-генератора реалистичных текстов, разработанного OpenAI. Microsoft активно поддерживает стартап и по слухам, инвестирует в него миллиарды долларов, а чат-бот интегрирует с собственной поисковой системой Bing уже в марте.

«На следующей неделе мы привлечем каждого сотрудника Google к помощи в формировании Bard и тестировании внутренней версии. Мы с нетерпением ждем всех ваших отзывов — больше деталей появится уже скоро», — написал Пичаи в электронном письме к сотрудникам, которое просмотрел CNBC.

Термин «внутренняя версия» в компаниях обозначает практику использования собственного продукта перед его запуском. Пичаи также добавил, что руководитель Google Search Прабхакар Рагхаван «поделится прогрессом» на мероприятии в Париже позже на этой неделе (Microsoft вскоре также проведет собственное мероприятие с участием генерального директора OpenAI Сэма Альтмана).

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Ранее CEO Google написал в блоге, что Bard должен пройти тщательную проверку, чтобы соответствовать «высокой планке качества, безопасности и обоснованности реальной информации».

«Нас ждет много тяжелой и увлекательной работы, чтобы интегрировать эти технологии в наши продукты и продолжать использовать лучшее из Google Al для улучшения жизни людей. Мы подошли к этой работе с интенсивностью и целеустремленностью, что напоминает мне первые годы Google — поэтому благодарю всех, кто внес вклад», — написал Пичаи.

В дальнейшем Google позволит сторонним разработчикам создавать собственные приложения и продукты, используя ту же базовую технологию LaMDA, через API.

“В следующем месяце мы начнем привлекать отдельных разработчиков, создателей и предприятия к испытанию генеративных языковых API, первоначально разработанных на базе LaMDA, с рядом моделей для подражания. Со временем наша цель – создать набор инструментов и API, которые облегчат другим создание более инновационных программ с помощью ИИ”, — добавил Пичаи.

Источник: CNBC