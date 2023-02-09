Opera объявила об интеграции ChatGPT в браузер

Kunlun Tech объявила, что добавит ChatGPT в Opera – никаких подробностей относительно сроков и того, будут ли ИИ-функции доступны для всех продуктов, включая настольные и мобильные браузеры для iOS и Android, к сожалению, пока не предоставили.

Согласно данным Statcounter за январь, браузер Chrome от Google занимает наибольшую долю рынка по всему миру — 65,4%, а браузер Edge от Microsoft — 4,5%. Opera занимает шестое место на мировом рынке браузеров с долей 2,4%.

Норвежская Opera, также управляющая браузером, специализированным на играх, фиксировала в среднем 321 миллион активных пользователей ежемесячно по состоянию на третий квартал 2022 года. Компания заявила, что ее бизнес с использованием браузера для геймеров помог увеличить доход в третьем квартале на 28% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 85,3 миллиона долларов.

Материнская компания Opera, Kunlun Tech, расположенная в Пекине, в декабре объявила о работе над созданием «массива контента от ИИ, например музыки и изображений, с открытым кодом».

Акции Kunlun Tech выросли более чем на 40% в год. За этот же период акции Opera выросли чуть более чем на 10%.

ChatGPT, разработанный OpenAI, приобрел популярность после выпуска в конце ноября, чем сразу воспользовалась Microsoft. Компания инвестировала в разработчика $10 млрд, добавила чат-бот в собственный браузер и поисковую систему, запустила Teams Premium с ИИ-функциями на базе GPT-3.5 и планирует интегрировать языковую модель с Word, Outlook и PowerPoint.

Почти одновременно с конкурентом, собственный чат-бот для поиска представила Google. Также компания анонсировала новые ИИ-функции в Google Maps, Translate и Lens.

Источник: CNBC