Новый поисковик Microsoft Bing с чат-ботом ChatGPT доступен всем желающим. Как попробовать?

Вчера Microsoft запустила обновленный поисковик Bing, работающий на базе улучшенного ChatGPT — сейчас бета-версия доступна для настольных компьютеров через список ожидания. Первоначально пользователи смогут ввести ограниченное количество запросов, а полноценный доступ обещают предоставить позже — в первую очередь тем, кто зарегистрировался через учетные записи Microsoft.

Запись в список ожидания уже стартовала — на странице для ускорения процесса советуют войти в аккаунт Microsoft, установить стандартные параметры Microsoft на компьютере и загрузить программу Bing.

Когда придет ваша очередь, Microsoft сообщит об этом в электронном письме. Компания планирует в ближайшие недели предоставить доступ миллионам людей, а также запустить мобильную версию.

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Обновленная домашняя страница Bing теперь будет использовать интерфейс в виде чата.

Страница результатов разделена на две части: слева — традиционное окно с ответами на поисковый запрос, справа — чат с ответом, сгенерированным ИИ.

На странице списка ожидания представлены несколько примеров того, как можно использовать обновленный Bing: попросить составить вегетарианское меню из трех блюд для шести человек с шоколадным десертом; запросить помощь в кодировании; спланировать 3-дневное путешествие в честь юбилея. Bing также может написать стихи, историю или поделиться идеями для проекта.

Microsoft советует задавать в чате Bing реалистичные вопросы с ограничением до 1000 слов и не пренебрегать уточнениями (без полного доступа функции уточнения результатов или дополнительных вопросов не будут доступны).

Все ответы Bing ищет в интернете, анализирует их и дает обобщенный результат со ссылками на источники. Иногда результаты могут быть неточные, поскольку система еще учится. Компания ожидает получить большое количество отзывов, которые помогут усовершенствовать ИИ-поисковик.

«ИИ может совершать ошибки, а содержимое в интернете не всегда может быть точным или надежным. Вы также можете видеть ответы, которые могут казаться неприемлемыми, неполными или неточными. Проверяйте факты, прежде чем принимать решения или принимать меры на основе ответов Bing. Вы всегда можете спросить: «Откуда вы получили эти сведения?» для получения дополнительной информации или проверить источники», — пишут в разделе FAQ.

Microsoft в сотрудничестве с OpenAI (в которую по слухам инвестировала $10 млрд) со вчерашнего дня добавила ИИ-функции в Bing и собственный браузер Edge. Компании утверждают, что использовали большую языковую модель следующего поколения, значительно мощнее ChatGPT — модель Prometheus.

Microsoft объявила об обновлении через день после демонстрации Google, которая сообщила, что работает над аналогичным инструментом на базе искусственного интеллекта под названием Bard. Две компании сейчас ведут ожесточенную битву за будущее ИИ, и, похоже, это только начало.

Источник: The Verge