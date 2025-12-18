Новый глава Mozilla сделает из Firefox "современный ИИ-браузер"

Mozilla назначила нового генерального директора и официально взяла курс на ИИ в Firefox. С 16 декабря 2025 года должность CEO Mozilla Corporation занял Энтони Энзор-ДеМео. Он сменил Лору Чемберс, которая исполняла обязанности временного руководителя и возвращается в совет директоров компании.

В своем первом обращении на посту генерального директора Энзор-ДеМео заявил, что в течение следующих трех лет Firefox «эволюционирует в современный браузер с поддержкой ИИ». В то же время он отметил ключевой момент: ИИ-функции должны быть полностью опциональными, их можно будет легко отключить, а управление конфиденциальностью и использованием данных останется прозрачным и понятным для пользователей.

Mozilla уже не впервые говорит об ИИ публично. В ноябре компания представила концепцию AI Window — отдельной зоны в Firefox, где ИИ-функции будут работать только с согласия пользователя. По данным The Verge, в 2026 году Mozilla планирует запустить полноценный AI Mode. Пользователям обещают выбор между различными моделями, включая открытые решения и облачные варианты, которые будет размещать сама Mozilla.

Впрочем, реакция сообщества оказалась напряженной. В соцсетях и комментариях все чаще звучит мнение, что Firefox выбирают именно для того, чтобы избежать навязывания ИИ, которое уже активно продвигают другие браузеры. Windows Central обращает внимание на сообщения, где пользователи называют Mozilla «оторванной от реальности». На Reddit обсуждают риск превращения Firefox в еще один перегруженный продукт с лишними функциями.

Отдельный блок критики касается доверия. Люди спрашивают, какие именно данные понадобятся ИИ, будет ли выполняться обработка локально на устройстве или на удаленных серверах, и действительно ли «опциональные» возможности не станут включенными по умолчанию в будущих обновлениях. В комментариях на Hacker News также звучат опасения, что интеграция ИИ от крупных провайдеров может превратить браузер во «входные ворота» к облачным ассистентам.

С новым руководителем Mozilla пытается найти баланс между трендом на ИИ и ценностями, за которые Firefox ценят годами: контроль, прозрачность и приватность (недавно браузер получил бесплатный VPN). Удастся ли сохранить доверие аудитории — будет зависеть от того, насколько реально ИИ останется добровольным и подконтрольным пользователю.

Источник: videocardz