Новий Firefox завантажує процесор на 100%: користувачі просять Mozilla перестати бавитися з ШІ

У Firefox 141.0 з’явилася ШІ-функція автоматичного групування схожих вкладок

У гонитві за новомодним ШІ, розробники Mozilla примудрився зробити те, чого значна частина користувачів Firefox точно не просила. Поки відкритий браузер повільно втрачає позиції, компанія додає функції штучного інтелекту для виконання завдань, які важко назвати критично важливими для досвіду користувача.

У свіжому великому оновленні Firefox 141.0 з’явилася функція автоматичного групування схожих вкладок із пропозиціями назв для цих груп. Вона працює на базі локально встановленої моделі ШІ. Тобто обробка відбувається без відправки даних на сервери Mozilla. Ідея полягає в тому, щоб браузер сам впорядковував вкладки, наприклад, за темою або контекстом.

Однак невдовзі після релізу користувачі почали скаржитися на форумах і Reddit на аномальні стрибки завантаження процесора та енергоспоживання. Один із користувачів відзначив, що завантаження CPU новим процесом Inference може підскочити з 0,05% до понад “130%”. При цьому система охолодження працює дуже голосно, хоча відкрита невелика кількість вкладок.

Розробники Mozilla визнали проблему в офіційному баг-репорті. Вони назвали це «ненормальними стрибками використання процесора», які не повинні траплятися в звичайних умовах.

Як пояснює Mozilla, функція поки що експериментальна та впроваджується поступово, а алгоритм визначення груп і вибору назв може помилятися. Водночас розробники підтвердили, що вже працюють над усуненням проблеми зі стрибками навантаження.

Невдоволені користувачі закликають компанію перестати “роздувати” Firefox непотрібними ШІ-опціями, особливо для таких другорядних завдань, як групування вкладок. Поки що нову функцію можна вимкнути вручну через налаштування браузера.

Mozilla вже певний час рухається до концепції AI-first браузера з акцентом на приватність. В цьому вона повторює тренд конкурентів: Google Chrome отримує власні ШІ-інструменти, Microsoft додала Copilot Mode в Edge, а OpenAI та Perplexity взагалі працюють над своїми браузерами на базі Chromium.

Джерело: techspot