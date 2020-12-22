Новый калифорнийский стартап представил электрическое купе в ретро-стиле Alpha ACE

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Новый американский стартап Alpha Motor Corporation, который базируется в Ирвайне (Калифорния) представил интереснейшее электрическое купе Alpha ACE. Модель основана на фирменной платформе компании (кстати, на ней же базируется еще один электромобиль компании — коммерческий Alpha ICON EUV), она уже доступна для предзаказа.

Модель Alpha ACE представляет собой двухдверное компактное купе (габариты — 4180x1886x1450 мм, вес 1633 кг), выполненное в ярко выраженном ретро-стиле. Для внешней отделки разработчики выбрали особый серебристый цвет «Blue Seraph», который напоминает полированный метал, покрытый прозрачным лаком.

В электромобиле установлено два полноценных сидения для взрослых пассажиров и небольшие сидения сзади, которые можно использовать скорее для вещей, чем для людей. Интерьер оформлен в спартанском стиле, вся полезная информация выводится на крупный дисплей в середине центральной панели.

Электромобиль Alpha ACE приводится в движение одним электродвигателем (привод на задние колеса) неизвестной мощности, однако разработчики уверяют, что он сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 6 секунд. Екмость батарей в полу также пока не озвучивается, но известно, что она рассчитана на запас хода 400 км (250 миль), оснащается системой термального менеджмента и поддерживает скоростную зарядку.





Точные сроки выхода Alpha ACE пока не называют, ситуация будет зависеть от количества предзаказов и рыночной ситуации.

P.S. Стартап Alpha Motor Corporation уже показал две модели (ACE и ICON), но останавливаться на этом не собирается — в его планах целое семейство электрических моделей.

Источник: InsideEV’s, Alpha Motor Corporation