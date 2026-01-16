Xiaomi анонсувала Redmi Turbo 5 Max з новим чипом Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s: 3-нм чип із потужними GPU та NPU, дебютує в Redmi Turbo 5 Max

MediaTek анонсувала два нові мобільні процесори: Dimensity 9500s і Dimensity 8500. Новинки орієнтовані на субфлагманський та преміальний сегменти смартфонів. Обидва чипи роблять акцент на високій продуктивності, енергоефективності, можливостях ШІ, мобільній фотографії, іграх і бездротових технологіях. У рамках презентації також анонсували смартфон Redmi Turbo 5 Max.

MediaTek Dimensity 9500s

Dimensity 9500s виготовляють за 3-нм техпроцесом. Чип отримав архітектуру All Big Core та 8 обчислювальних ядер:

одне ультра ядро Cortex-X925 з частотою до 3,73 ГГц,

три ядра Cortex-X4,

чотири продуктивні ядра Cortex-A720.

За обробку графіки відповідає GPU Immortalis-G925 з підтримкою просунутого трасування променів. Технології MAGT 3.0 і MFRC 3.0 підвищують енергоефективність у іграх і допомагають збільшити час автономної роботи.

Флагманський NPU оптимізований для генеративних і мультимодальних моделей. Він підтримує обробку live-фото, редагування зображень за допомогою ШІ, включно з розширення зображення, вирізанням об’єктів і видаленням елементів, а також ШІ-резюмування дзвінків, зустрічей і файлів.

Процесор обробки зображень MediaTek Imagiq підтримує 8K-відео з повним фокусуванням у Dolby Vision HDR та відстеження руху в реальному часі з частотою 30 к/с. Також заявлені швидка зйомка й ефективне шумозаглушення.

Серед ключових можливостей Dimensity 9500s:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

модем 5G Release-17 з агрегацією 4CC-CA і швидкістю завантаження до 7 Гбіт/с;

технологія MediaTek 5G UltraSave 4.0 для економії енергії;

AI Network Suite 2.0 для стабільнішої роботи в слабких мережах;

Xtra Range 3.0 для збільшення дальності Wi-Fi в приміщеннях;

пряме Bluetooth-з’єднання між телефонами на відстані до 5 км.

MediaTek Dimensity 8500

Чип Dimensity 8500 створений за 4-нм техпроцесом і використовує архітектуру All Big Core з вісьмома ядрами Cortex-A725 із частотою до 3,4 ГГц. Процесор підтримує точне планування завдань і пам’ять LPDDR5X 9600 Мбіт/с, що повинно забезпечити плавну роботу в іграх, повсякденних застосунках і багатозадачності.

Вбудований GPU Mali-G720 підвищує пікову продуктивність на 25%, водночас знижуючи енергоспоживання на 20% порівняно з попереднім поколінням. Чип підтримує стабілізацію кадрів, швидке завантаження і трасування променів у масових мобільних іграх.

Серед можливостей Dimensity 8500:

NPU 8-го покоління з підтримкою популярних великих мовних моделей і генерації зображень;

ШІ-алгоритм надчіткого телефото;

AI semantic engine, який інтелектуально оптимізує кадри зображення.

Нові мобільні процесори MediaTek Dimensity 9500s і Dimensity 8500 чітко розмежовують флагманський і преміальний сегменти, пропонуючи виробникам смартфонів потужну основу для ШІ, ігор і мобільної зйомки без жертв для автономності.

Redmi Turbo 5 Max

Як очікується, першим смартфоном з новим процесором MediaTek Dimensity 9500s стане майбутній Redmi Turbo 5 Max. Чип доповнять до 16 ГБ оперативної пам’яті, що в сукупності повинно забезпечити високу продуктивність на рівні флагманських пристроїв. В цій моделі Xiaomi також робить ставку на тривалу автономність та швидку зарядку, однак конкретні показники місткості батареї та потужності заряджання наразі не розкриваються. Презентація серії Redmi Turbo 5, що прийде на заміну Redmi Turbo 4, очікується до кінця цього місяця.

Джерело: techpowerup, ithome