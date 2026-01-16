Новини Пристрої 16.01.2026 comment views icon

Xiaomi анонсувала Redmi Turbo 5 Max з новим чипом Dimensity 9500s

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Xiaomi анонсувала Redmi Turbo 5 Max з новим чипом Dimensity 9500s
MediaTek Dimensity 9500s: 3-нм чип із потужними GPU та NPU, дебютує в Redmi Turbo 5 Max

MediaTek анонсувала два нові мобільні процесори: Dimensity 9500s і Dimensity 8500. Новинки орієнтовані на субфлагманський та преміальний сегменти смартфонів. Обидва чипи роблять акцент на високій продуктивності, енергоефективності, можливостях ШІ, мобільній фотографії, іграх і бездротових технологіях. У рамках презентації також анонсували смартфон Redmi Turbo 5 Max.

MediaTek Dimensity 9500s

Dimensity 9500s виготовляють за 3-нм техпроцесом. Чип отримав архітектуру All Big Core та 8 обчислювальних ядер:

  • одне ультра ядро Cortex-X925 з частотою до 3,73 ГГц,
  • три ядра Cortex-X4,
  • чотири продуктивні ядра Cortex-A720.

За обробку графіки відповідає GPU Immortalis-G925 з підтримкою просунутого трасування променів. Технології MAGT 3.0 і MFRC 3.0 підвищують енергоефективність у іграх і допомагають збільшити час автономної роботи.

Флагманський NPU оптимізований для генеративних і мультимодальних моделей. Він підтримує обробку live-фото, редагування зображень за допомогою ШІ, включно з розширення зображення, вирізанням об’єктів і видаленням елементів, а також ШІ-резюмування дзвінків, зустрічей і файлів.

Процесор обробки зображень MediaTek Imagiq підтримує 8K-відео з повним фокусуванням у Dolby Vision HDR та відстеження руху в реальному часі з частотою 30 к/с. Також заявлені швидка зйомка й ефективне шумозаглушення.

Xiaomi анонсувала Redmi Turbo 5 Max з новим чипом Dimensity 9500s

Серед ключових можливостей Dimensity 9500s:

  • модем 5G Release-17 з агрегацією 4CC-CA і швидкістю завантаження до 7 Гбіт/с;
  • технологія MediaTek 5G UltraSave 4.0 для економії енергії;
  • AI Network Suite 2.0 для стабільнішої роботи в слабких мережах;
  • Xtra Range 3.0 для збільшення дальності Wi-Fi в приміщеннях;
  • пряме Bluetooth-з’єднання між телефонами на відстані до 5 км.

MediaTek Dimensity 8500

Чип Dimensity 8500 створений за 4-нм техпроцесом і використовує архітектуру All Big Core з вісьмома ядрами Cortex-A725 із частотою до 3,4 ГГц. Процесор підтримує точне планування завдань і пам’ять LPDDR5X 9600 Мбіт/с, що повинно забезпечити плавну роботу в іграх, повсякденних застосунках і багатозадачності.

Вбудований GPU Mali-G720 підвищує пікову продуктивність на 25%, водночас знижуючи енергоспоживання на 20% порівняно з попереднім поколінням. Чип підтримує стабілізацію кадрів, швидке завантаження і трасування променів у масових мобільних іграх.

Спецпроєкти
WhiteBIT інвестує в таланти: як потрапити у безплатну Global Talent Program для Web3-фахівців
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya

Xiaomi анонсувала Redmi Turbo 5 Max з новим чипом Dimensity 9500s

Серед можливостей Dimensity 8500:

  • NPU 8-го покоління з підтримкою популярних великих мовних моделей і генерації зображень;
  • ШІ-алгоритм надчіткого телефото;
  • AI semantic engine, який інтелектуально оптимізує кадри зображення.

Нові мобільні процесори MediaTek Dimensity 9500s і Dimensity 8500 чітко розмежовують флагманський і преміальний сегменти, пропонуючи виробникам смартфонів потужну основу для ШІ, ігор і мобільної зйомки без жертв для автономності.

Redmi Turbo 5 Max

Як очікується, першим смартфоном з новим процесором MediaTek Dimensity 9500s стане майбутній Redmi Turbo 5 Max. Чип доповнять до 16 ГБ оперативної пам’яті, що в сукупності повинно забезпечити високу продуктивність на рівні флагманських пристроїв. В цій моделі Xiaomi також робить ставку на тривалу автономність та швидку зарядку, однак конкретні показники місткості батареї та потужності заряджання наразі не розкриваються. Презентація серії Redmi Turbo 5, що прийде на заміну Redmi Turbo 4, очікується до кінця цього місяця.

Джерело: techpowerup, ithome

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перші зображення RedMagic 11 Air
Samsung відмовила у продажі пам’яті сама собі, Galaxy S26 очікує здорожчання
Intel розкрила Wildcat Lake: архітектура процесорів Core Ultra 300 до 6 ядер
Заборона смартфонів в школах Нью-Йорка показала, що діти не вміють визначати час по "годиннику зі стрілками"
Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн
Motorola на CES 2026: преміальний Signature, Razr 60 FIFA Edition та нові гаджети
У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
Вийшли Nubia Fold і Flip3: потужний флагман та "розкладачка" з 4” другим екраном
Перший погляд на Xiaomi 17 Ultra — видно не все
Сисадмін з Конгресу США замовив 240 смартфонів на 80 працівників, решту — здав у ломбард
Європейські Redmi Note 15 “засвітилися” у мережі: три відомих та одна нова модель, зображення, характеристики та ціни
Геймери вимагають повернення AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 знов приваблива, але іноді чип коштує як 9800X3D
Xiaomi 17 Ultra: перші живі фото підтверджують радикальні зміни камери
Після заперечень Apple Індія відмовилася від примусового застосунку для смартфонів
Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
AMD готує до 288 МБ 3D V-Cache на процесорах Zen 6 — відповідь на кеш bLLC в Intel Nova Lake
AMD підвищила ціни на процесори та відеокарти: від +$20 і вище
AMD представила процесори Ryzen AI 400: більші частоти, підтримка швидшої пам’яті та кращі результати в іграх
30 нових пристроїв Apple у масштабному витоку — що вийде у 2026 році
Неминуче: Samsung все ж підніме ціну Galaxy S26, кажуть інсайдери
Вартість пам’яті Apple iPhone 17 зросте на 230% у 2026 році — можливе здорожчання
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати