Новый отчет NVIDIA: выручка упала на 17% (до $2,58 млрд), чистая прибыль — на 50% (до $552 млн)

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Сегодня NVIDIA отчиталась за очередной квартал. У нее 28 июля завершился второй квартал 2020 финансового года.

Отчетный период принес производителю доход $2,58 млрд. Это на 17% меньше результата годичной давности, хотя и на 16% превышает доход, полученный в прошлом квартале ($2,220 млрд). Валовая прибыль за год уменьшилась с 63,3% до 59,8%. Операционная прибыль составила $571 млн, что на 51% меньше прошлогоднего показателя за второй квартал, равного $1,157 млрд, но на 59% выше результата предыдущего квартала. Чистая прибыль за год упала на 50% — с $1,101 млрд до $552 млн. В квартальном выражении чистая прибыль выросла на 40%, так что недавние слова главы компании Дженсена Хуанга о возвращении на траекторию роста подтвердились и сейчас он уверен в стабильном росте в обозримом будущем.

«Мы добились последовательного роста на наших платформах. Трассировка лучей в режиме реального времени является наиболее важной графической инновацией за последнее десятилетие. Ее принятие достигло переломного момента, и NVIDIA RTX лидирует». — Дженсен Хуанг, основатель и глава NVIDIA.

По состоянию на конец квартала активы NVIDIA оценивались в $11,391 млрд, из которых $8,475 млрд приходилось на денежные средства и их эквиваленты.

В текущем квартале производитель рассчитывает получить доход в размере $2,90 млрд ±2%. При этом рентабельность должна сохраниться на уровне 62-62,5%.

Последние данные указывают на то, что в обозримом будущем NVIDIA представит новую топовую игровую видеокарту в рамках серии GeForce RTX (предположительно, RTX 2080 Ti Super).

Источник: NVIDIA