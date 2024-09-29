Новый Xiaomi Power Bank на 25000 мАч / 212 Вт в прозрачном корпусе, с дисплеем и тремя портами

Xiaomi представила новый павербанк на 25000 мАч / 212 Вт. Его облик формируют эффектный прозрачный корпус и информационный дисплей.

Хотя Power Bank 25000 достаточно вместительный и мощный, емкость в 90,8 Вт-ч делает его безопасным и разрешенным для авиаперевозок. Заявленная возможность зарядки смартфона Xiaomi 14 Pro 3,88 раза, Apple iPhone 15 — 4,91, павербанк может добавить MacBook Pro 69% заряда.

Новый павербанк Xiaomi поддерживает быструю зарядку мощностью 212 Вт. Однако не все порты имеют максимальную выходную мощность. По словам производителя, разъем USB-C1 может предложить до 140 Вт, USB-C2 — до 45 Вт, 120 Вт можно получить с USB-A.

Портативный источник питания позволяет заряжать три гаджета одновременно. Когда заняты все три разъема, их максимальная мощность составляет 65 Вт, 27 Вт и 120 Вт соответственно. Интеллектуальный механизм распределения питания гарантирует, что подключенные устройства получат оптимальный уровень мощности.

Встроенный цифровой дисплей показывает информацию о зарядке в реальном времени, остаток заряда аккумулятора, протокол быстрой зарядки, который сейчас используется и тому подобное. Павербанк Xiaomi 25000 поддерживает PPS, PD 3.1, QC 3.0, Samsung AFC, Apple 2.4A, Huawei FCP и DCP 1.5A. Несколько функций защиты обеспечивают безопасную и стабильную зарядку.

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В Китае Xiaomi Power Bank 25000 стоит в эквиваленте $78. Нет никакой информации относительно поставок на международный рынок, однако Xiaomi обычно выпускает свои гаджеты в мире.

Источник: Notebookcheck

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