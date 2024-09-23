Новый павербанк Xiaomi 165 Вт / 10 000 мАч способен заряжать ноутбук и смартфон одновременно

Xiaomi выпустила сверхмощный павербанк 165 Вт на 10 000 мАч. Устройство способно заряжать не только смартфоны и планшеты, но и современные ноутбуки.

Внешний аккумулятор имеет встроенный короткий кабель USB-C, чтобы постоянно не искать этот аксессуар. Также батарея имеет цветной дисплей, который отображает состояние зарядки и самого устройства, хороший шанс увидеть, на что действительно способен смартфон. Павербанк получил элегантный современный дизайн, он несколько толстый, но неширокий.

Автономное зарядное устройство официально поддерживает смартфоны Xiaomi с мощностью зарядки до 120 Вт, одновременно способен заряжать дополнительное устройство мощностью 45 Вт. Чтобы полностью зарядить Xiaomi 14 Pro, нужно всего 19 минут. Сам банк может заряжаться мощностью до 90 Вт и получает 55% заряда всего за 15 минут.

Среди поддерживаемых устройств кроме Xiaomi много других смартфонов, включая Apple iPhone, оснащенных разъемом USB-C. Также пойду список поддержки планшеты, включая iPad 9 и iPad Air, и ноутбуки, среди которых MacBook Pro и Air. Поддерживается много стандартов зарядки — PD 3.0, PPS, QC 3.0 и другие.

Павербанк Xiaomi 165 В т/ 10 000 мАч пока доступен только в Китае. Однако обычно подобные устройства этого производителя делают доступными в мире, да и существуют AliExpress или другие поставщики. Гаджет стоит 199 юаней — это меньше $30.

Онлайн-курс "Гранти для кіно, музики й творчіх проєктів" від Skvot. Як подавати заявки на грант, щоб серед усіх проєктів запам’ятали та обрали твій? Розбираємось за 16 занять з засновницею менторської програми для українських артистів. . Детальніше тут

Источник: ITHome

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.