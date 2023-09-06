Нудный Starfield: 1000 планет пусты, а быстрые путешествия не дают ощущения исследования космоса

О Starfield от Bethesda говорят как о возможности исследовать в игре безграничные просторы космоса и более 1000 планет в игре. Но возможны ли в Starfield настоящие исследования? Первые игроки, обозреватели и журналисты констатируют, что планеты в большинстве своем лишены активностей, а космические путешествия фактически отсутствуют – игрок просто оказывается в нужном месте.

В интервью The New York Times Тодд Говард и Эшли Чен, исполнительный директор Bethesda, ответили на вопрос о пустых планетах.

«Суть огромного пространства в том, что вы должны чувствовать себя маленькими, – ответила Чен, – это должно ощущаться потрясающим». Говоря о волнении поклонников по поводу того, что 1000 планет Starfield будут скучными, Чен отметила, что не каждая планета должна быть «Диснейлендом». «Когда астронавты отправились на Луну, там ничего не было. Но им точно не было скучно.

Итак, многочисленные планеты Starfield должны быть пустыми, потому что подавляющее большинство реальных планет также пусты. Но это якобы должно компенсировать чрезвычайное чувство исследования. Эту мысль повторил и Тодд Говард:

«Каждый из нас, я думаю, в какой-то момент смотрел на небо и говорил: «Интересно, как бы это было – улететь и приземлиться на Луне?». Нам нужен был масштаб Starfield, чтобы иметь такое ощущение. Мы могли бы создать игру, где есть четыре города и четыре планеты. Но это не вызывало бы такого же ощущения, как быть исследователем».

Даже если предположить, что, несмотря на сотни планет, на которых почти нечего делать, в игре все же достаточно интересных активностей на сотни часов – есть ли в ней упомянутое чувство исследования?

На этот вопрос попытался ответить Фрейзер Браун из издания PC Gamer. По его мнению, Starfield – не игра для исследователей. В этом мире много опустошенных лун, тропических планет, пиратских баз и футуристических городов – Bethesda в Starfield создала нечто поистине гигантское. Но, как ни парадоксально, это трудно заметить – на самом деле масштаб игры кажется меньше, чем в предыдущих крупных проектах компании.

Starfield создан для быстрых перемещений. Игрок не отправляется в грандиозное космическое путешествие – он просто нажимает кнопку и попадает в пункт назначения. В таких больших играх быстрое перемещение необходимо, но в отличие от предыдущих ролевых игр Bethesda, оно обязательно – это единственный способ передвигаться между мирами.

Единственный сценарий, когда игрок действительно пользуется кораблем – бои, происходящие вокруг планет и месяцев. Если же нужно куда-нибудь отправиться, необходімо нажать на маркер квеста или пункт меню, и вы прибудете на место почти сразу. Космос в Starfield – это только вместилище для миров, нужно просто представить, что между ними нет абсолютно ничего интересного.

Возникает ощущение, что путешествия задумывались более разнообразными. У кораблей есть запас топлива, который тратится во время путешествия в новые системы. Также нельзя куда-то путешествовать, если другие системы на маршруте не исследованы. Но поскольку топливо фактически никогда не заканчивается и полностью восстанавливается после каждого прыжка, нужно всего несколько секунд, чтобы посетить промежуточную систему на маршруте – вот и все ограничения. Starfield – совсем не космический симулятор.

Часто Starfield позволяет полностью пропустить часть геймплея с кораблем: игрок просто перепрыгивает из одного мира непосредственно в другой через всю галактику за время, необходимое для загрузки игры. В такие моменты нет ощущения движения: то, что нужно, как будто само приходит к вам.

Основной квест игры связан с чудесами исследования космоса, эстетика усиливает это чувство, во многом являясь вдохновенной NASA. Но сам космос практически не поддается увлекательному исследованию.

Также можно путешествовать по планетам пешком, пока хватит терпения. Но даже здесь нет ощущения исследования. Между объектами интереса – фермами, шахтами, пиратскими базами, лабораториями – просто большие участки ничего. Можно найти какие-нибудь ресурсы для добычи или инопланетных существ для сканирования, но в остальном промежутки абсолютно пусты. В Fallout или The Elder Scrolls интересное можно встретить буквально на каждом шагу: квесты, тайные места, уникальные персонажи и т.д. Подобных неожиданных приключений просто не существует в Starfield.

Есть сильное чувство копипасты в сооружениях и других объектах. Враги из трех фракций выглядят почти одинаково и схоже ведут себя. В конце концов, один мир мало отличается от другого. Проще говоря, в Starfield мало что можно посмотреть и исследовать кроме центров активности, наполненных квестами. Еще одна мертвая луна. Еще одно месторождение никеля. Еще одна пиратская база.

Далее автор отвечает на вышеупомянутые доводы Bethesda. Апелляции к реальному пустому космосу он считает слабой защитой. Во-первых, Starfield не является реалистичной симуляцией космоса. Это вселенная, где есть космические ковбои и магические артефакты. Очевидно, что игра не привязана к реальности, а главная цель Starfield – все-таки развлечение.

Реальным астронавтам приходится бороться с таким количеством опасностей и неожиданностей, которые Starfield даже не пытается воспроизвести. Они проводят эксперименты и исследования, которые Starfield также не может предложить. Конечно, можно сканировать вещи и разблокировать новые рецепты крафта, но это поверхностные, повторяющиеся действия безо всяких неожиданностей. Каждый раз, когда игрок вступает в новый мир, оказывается, что кто-то уже опередил его, строя фабрики и шахты. Он не исследователь, раздвигающий границы известного, а просто человек, который бродит вокруг и использует лазер, чтобы получить больше алюминия. Это относительно быстро надоедает, даже если намеренно поставить целью тщательное исследование.

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Источники: PCGamer и PCGamer