Новости Игры 02.09.2023 в 21:38

Starfield – более 200 модов через два дня после релиза, или почему игры Bethesda не боятся багов и неудобств геймплея

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

К моменту написания этого текста количество модификаций к Starfield на Nexus Mods перевалило за 200, днем ​​раньше их было 100. Модеры уже пофиксили такие известные неудобства, как отсутствие поддержки DLSS, регулировки FOV и другие. В этом состоит особенность игр Bethesda – развитое комьюнити (это в основном те же люди, которые создают моды для Elder Scrolls или Fallout) и движок игры, позволяющий модифицировать буквально все что угодно и использовать много модов одновременно.

Моди Starfield

Starfield доступна только для игроков, которые приобрели Premium или Constellation Edition – прочие получат игру 6 сентября. Для Starfield уже создан раздел на NexusMods с сотнями модификаций.

Моди Starfield

Конечно, многие моды мелкие и косметические, но некоторые исправляют ощутимые недостатки игры. Лишь через день после релиза были созданы очень полезные модификации:

  • Starfield Upscaler – заменяет FSR на DLSS, от PureDark, который сделал это для Fallout 4
  • Cleanfield – удаляет вводное видео и сообщения, делает запуск игры быстрее, а главное меню красивее
  • Move or Disable XP Bar – исправляет неудачно расположенный счетчик ХП под прицелом
  • Achievement Enabler – использование модов отключает достижения, этот мод снова включает их
  • Dualsense PS5 Icons – исправление меток для контроллера от PS5
  • Color pr2.0 – визуальный мод, скрины из которого использованы в оформлении этой новости

Моди Starfield

Моды на Nexus можно сортировать по поддержке (Endorsements) или по количеству загрузок, чтобы найти самые полезные и популярные из них. Если не нашли желаемой модификации или фикса – скорее всего, ждать их осталось недолго. В настоящее время существует более 60 000 модов для Skyrim Special Edition и почти 50 000 для Fallout 4, их загрузки исчисляются миллиардами.

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Starfield – более 200 модов через два дня после релиза, или почему игры Bethesda не боятся багов и неудобств геймплея
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Назар Яворський

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Источник: PC Gamer

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