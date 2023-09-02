Starfield – более 200 модов через два дня после релиза, или почему игры Bethesda не боятся багов и неудобств геймплея

К моменту написания этого текста количество модификаций к Starfield на Nexus Mods перевалило за 200, днем ​​раньше их было 100. Модеры уже пофиксили такие известные неудобства, как отсутствие поддержки DLSS, регулировки FOV и другие. В этом состоит особенность игр Bethesda – развитое комьюнити (это в основном те же люди, которые создают моды для Elder Scrolls или Fallout) и движок игры, позволяющий модифицировать буквально все что угодно и использовать много модов одновременно.

Starfield доступна только для игроков, которые приобрели Premium или Constellation Edition – прочие получат игру 6 сентября. Для Starfield уже создан раздел на NexusMods с сотнями модификаций.

Конечно, многие моды мелкие и косметические, но некоторые исправляют ощутимые недостатки игры. Лишь через день после релиза были созданы очень полезные модификации:

Starfield Upscaler – заменяет FSR на DLSS, от PureDark, который сделал это для Fallout 4

Cleanfield – удаляет вводное видео и сообщения, делает запуск игры быстрее, а главное меню красивее

Move or Disable XP Bar – исправляет неудачно расположенный счетчик ХП под прицелом

Achievement Enabler – использование модов отключает достижения, этот мод снова включает их

Dualsense PS5 Icons – исправление меток для контроллера от PS5

Color pr2.0 – визуальный мод, скрины из которого использованы в оформлении этой новости

Моды на Nexus можно сортировать по поддержке (Endorsements) или по количеству загрузок, чтобы найти самые полезные и популярные из них. Если не нашли желаемой модификации или фикса – скорее всего, ждать их осталось недолго. В настоящее время существует более 60 000 модов для Skyrim Special Edition и почти 50 000 для Fallout 4, их загрузки исчисляются миллиардами.

Источник: PC Gamer