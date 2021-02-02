NVIDIA GeForce Now получил нативную поддержку компьютеров Mac с чипом M1

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Компания NVIDIA обновила клиент игрового стримингового сервиса GeForce Now, который получил нативную поддержку компьютеров Mac с чипсетом Apple M1. Благодаря этому пользователи новых MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini могут рассчитывать на улучшенную оптимизацию приложения и, как следствие, более высокую его производительность.

Напомню, GeForce Now позволяет использовать мощности игровых PC, чтобы удаленно играть в различные проекты практически на любом ноутбуке, смартфоне или TV-приставке. Все, что для этого требуется — наличие быстрого Интернет-соединения (минимум 15 Мбит/с, но NVIDIA рекомендует 50 Мбит/с) и 5 ГГц Wi-Fi роутер либо проводное подключение. Сервис доступен в Украине через партнера NVIDIA платформу GFN.ru, стоимость месячной подписки составляет ~369 грн.

К слову, поддержка GeForce Now также появилась в браузере Google Chrome для Windows и macOS. Пользователи могут воспользоваться сервисом, перейдя по ссылке play.geforcenow.com. NVIDIA отмечает, что GeForce Now может работать в Chrome и на других платформах, но компания не гарантирует поддержку.

Источник: Macrumors