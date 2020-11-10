MacBook Pro 13 на ARM-чипе Apple M1





Компания Apple на специальном мероприятии анонсировала первые ноутбуки на основе собственного процессора Apple Silicon, получившего название M1. Одной из новинок стал 13-дюймовый MacBook Pro, в котором компания обещает рост производительности процессора в 2,8 раз и в 5 раз более производительную графику, по сравнению с прошлым поколением модели.

Дизайн ноутбука не изменился и пользователь может рассчитывать на привычный 13,3-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560х1600 точек. При этом экран обеспечивает пиковую яркость на уровне 500 нит, способен отображать цветовое пространство DCI-P3 и поддерживает технологию True Tone.

Как уже написано выше, в основе обновлённого MacBook Pro 13 лежит новая платформа с 5-нанометровым процессором Apple M1. В нём используется архитектура с 4 производительными и 4 энергоэффективными ядрами, а также 7-ядерный графика и 16-ядерный сопроцессор Neural Engine для обработки задач машинного обучения. В Apple традиционно не раскрывают рабочие частоты чипа, как и не приводят прямые сравнения его производительности с ближайшими конкурентами. Поэтому вопрос о скорости работы ноутбука по сравнению с версиями на процессорах Intel будет оставаться открытым до первых реальных тестов.

Остальные особенности платформы MacBook Pro 13 включают 8 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель на 256 или 512 ГБ. А беспроводные опции представлены адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Разъёмов на корпусе модели всего два, это Thunderbolt 3 и USB 3.1 Gen 2 с коннектором USB Type-C.

Для набора текста в новом MacBook Pro 13 служит клавиатура Magic Keyboard с подсветкой, а вместо функциональных клавиш используется сенсорный экран Touch Bar. Также остался сканер отпечатков пальцев Touch ID для логина в систему и покупок через Apple Pay. Встроенная в ноутбук веб-камера Face Time осталась с разрешением 720р, но в Apple обещают улучшение качества передачи видео за счёт нового процессора изображения в чипе M1 и улучшенной постобработки благодаря Neural Engine.

MacBook Pro 13 получил встроенный аккумулятор на 58,2 Вт-ч и в Apple утверждают, что полного заряда будет достаточно для 17 часов работы в браузере через беспроводную сеть и 20 часов воспроизведения видео через приложение Appe TV. Для сравнения, в MacBook Pro 13 2020 года с процессором Intel Core i5 и таким же аккумулятором компания указывает автономность в этих же задачах на уровне 10 часов. Заряжается ноутбук по-прежнему через любой из двух портов USB Type-C и к счастью в Apple решили не избавлять ноутбук от комплектной зарядки, поэтому он комплектуется зарядным устройством на 61 Вт.

Размеры ноутбука составляют 30,41х21,25 см при толщине 1,56 см и весе 1,4 кг.

Продажи нового MacBook Pro 13 стартуют уже сегодня, начиная с рынка США, где стоимость версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти начинается от $1299 без учёта налогов. Добавив ещё $200 покупатели получат такую же модель, но с накопителем на 512 ГБ. На сайте Apple также можно сконфигурировать комплектацию MacBook Pro 13, но дополнительные опции довольно значительно прибавят к цене ноутбука. Так 16 ГБ оперативной памяти добавляют $200 к стоимости базовой версии, а SSD на 1 и 2 ТБ обойдутся в $400 и $800 соответственно.