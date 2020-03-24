NVIDIA представила DLSS 2.0 – обновление технологии сглаживания на базе искусственного интеллекта





Компания NVIDIA официально представила технологию DLSS 2.0 (Deep Learning Super Sampling), которая является обновлением более ранней технологии сглаживания на базе машинного обучения и, по сути, довольно существенным её пересмотром. DLSS 2.0 – усовершенствованная нейронная сеть с глубоким обучением, которая работает за счёт Tensor Cores, входящих в состав графических ускорителей GeForce RTX. Она повышает общую производительность и частоту кадров, выдавая чёткую картинку.

В то время как NVIDIA все ещё выполняет ИИ-масштабирование на базовом уровне, DLSS 2.0 больше не является чистым апскейлом. Компания теперь объединяет это с временным сглаживанием. В результате получается лучшее качество изображения, чем с использованием DLSS 1.0, а также более быстрая интеграция в отдельные игры.

Геймеры остались недовольными изначальной реализацией DLSS в основном из-за «замыливания» изображения. На этот раз вместо того, чтобы полагаться на нейронные сети для каждой отдельно взятой игры, NVIDIA создала единую универсальную нейронную сеть, благодаря чему интеграция технологии занимает гораздо меньше времени. Новая нейронная сеть основана на полностью синтетическом обучающем наборе, а не на отдельных играх, что в свою очередь является полностью детерминированным. Это позволяет NVIDIA тщательно обучать её именно тем способом, который необходим для её апгрейда в следующих поколениях.

DLSS 2.0 быстрее отрабатывает алгоритмы на графическом процессоре, снижая ресурсы, и может увеличивать разрешение в 4 раза (с 1080p до 4K). Пользователи смогут выбирать между тремя режимами DLSS 2.0: «производительность», «сбалансированный» и «качество». Что касается производительности, NVIDIA обещает примерно такие же показатели, как и с использованием DLSS 1.0, при этом качество картинки должно быть лучше.

Новая технология NVIDIA уже доступна некоторым разработчикам, и первыми играми, в которых она будет реализована, станут Deliver Us The Moon, Wolfenstein Youngblood, MechWarrior 5: Mercenaries и Control. Обновления для последних двух выйдут на этой неделе. После успешного тестирования компания планирует развернуть DLSS 2.0 среди геймеров и разработчиков игр в целом, включая интеграцию в Unreal Engine 4.

Источник: Anandtech