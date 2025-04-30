NVIDIA представила AI Blueprint ─ продвинутый инструмент для управляемой генерации изображений в 3D

Раздел Технологии выходит при поддержке

NVIDIA объявила о доступности нового инструмента генеративного искусственного интеллекта AI Blueprint для 3D-управляемой генерации. В отличие от многих других генеративных моделей, эта новинка дает авторам больше контроля за мелкими деталями и композицией.

Традиционные модели преобразования текста в изображение часто не справляются, когда создателям или разработчикам нужны конкретные ракурсы камеры, точное размещение объектов или четкая сцена. AI Blueprint для 3D-управляемой генерации решает эту проблему. Новый инструмент объединяет 3D-сцены с генерацией изображений с помощью ИИ через автоматизированный конвейер.

Таким образом, AI Blueprint предоставляет создателям контроль над структурой изображения, компоновкой и перспективой непосредственно из Blender. При этом отпадает необходимость в прописывании многих подсказок или сложной настройке. Тем самым устраняются догадки и ускоряется творческий процесс.

NVIDIA AI Blueprint для 3D-управляемой генерации позволяет контролировать процесс создания изображений, используя предварительную 3D-сцену в Blender, которая обеспечивает генератор изображений картой глубины. В сочетании с текстовым запросом пользователя эта система генерирует желаемые изображения. В данном случае используется генератор изображений FLUX.1-dev от Black Forest Labs.

Карта глубины помогает модели понимать, где должны размещаться объекты. Преимущество этого метода в том, что не нужны детализированные 3D-модели или качественные текстуры. Благодаря 3D-сцене пользователи могут легко перемещать объекты или менять ракурсы камеры.

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Внутри Blueprint используется инструмент ComfyUI, который позволяет связывать модели генеративного ИИ в гибкие конвейеры. Например, плагин ComfyUI для Blender позволяет напрямую соединить Blender с ComfyUI. Кроме того, микросервис NVIDIA NIM позволяет запускать модель FLUX.1-dev с максимальной производительностью на GPU GeForce RTX.

Blueprint включает все необходимое для начала работы с продвинутым рабочим процессом генерации изображений: Blender, ComfyUI, плагины для их соединения, микросервис FLUX.1-dev NIM и узлы ComfyUI, необходимые для запуска. Для ИИ-художников также предоставляется инсталлятор и подробные инструкции по развертыванию.

Сейчас доступны 10 микросервисов NIM для RTX, которые охватывают задачи от генерации изображений и текстов до речевого ИИ и компьютерного зрения.

AI Blueprint для 3D-управляемой генерации требует видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 или более новую. Инструмент AI Blueprint доступен для загрузки с официального сайта NVIDIA.

Ранее Nvidia представила ИИ-модель Fugatto, которая «понимает и генерирует звук так же, как это делают люди».

Источник: NVIDIA

Раздел Технологии выходит при поддержке

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