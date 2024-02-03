Новости Игры 03.02.2024 в 15:30 comment views icon

Нил Дракманн про The Last of Us Part 3: «В этой истории есть еще одна глава»

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Нил Дракманн про The Last of Us Part 3: «В этой истории есть еще одна глава»

Нил Дракманн на YouTube-канале Naughty Dog неожиданно заявил, что The Last of Us Part 3 вполне может быть в разработке. Он говорит, что имеет в виду только концепцию, но заметил, что, вероятно, есть еще одна глава в этой истории.

«В первой игре была такая чистая концепция безусловной любви, которую родители испытывают к своему ребенку. Во-вторых, как только мы пришли к этой идее стремления к справедливости любой ценой, справедливости для тех, кого вы любите, мы почувствовали, что здесь есть чистая концепция и есть сквозная линия из первой игры, о любви. Если нам больше никогда не удастся этого сделать, это отличная конечная точка. Последний укус яблока, история окончена».

«У меня нет истории, но у меня есть та концепция, которая для меня такая же увлекательная, как первая, увлекательная, как вторая, является отдельной вещью, и все же имеет эту сквозную линию для всех троих. Поэтому создается впечатление, что в этой истории, вероятно, есть еще одна глава».

В предыдущем интервью Дракманн упомянул об уже написанной истории для брата Джоэла, Томми, действие которой происходит после событий The Last of Us Part 2:

«Заголовки по всей индустрии были вроде «Naughty Dog представили The Last of Us Part 3», и это действительно неправильно. Это была всегда маленькая история, она никогда не была полным названием. В то время у Naughty Dog были большие приоритеты — наладить наш процесс, решить проблемы с балансом между работой и личной жизнью. Исходя из того, где мы находились, я этого не делал. Я хочу определить приоритет истории, потому эту историю отложили. И я все еще верю, что однажды она увидит свет. Я не знаю, будет ли это игра или шоу, еще не определено, но я надеюсь, что когда-нибудь мы это сделаем».

Упомянутое видео, Grounded II: Making The Last of Us Part II — документальный фильм, подробно рассказывающим о создании второй игры.

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Источник: IGN

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