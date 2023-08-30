«Нюдсопапка‎» в Google Фото доступна для пользователей iOS и Интернета

Google расширяет доступ к функции закрытой папки в Google Фото – теперь воспользоваться возможностью сохранять отдельно конфиденциальные фотографии и видео можно в веб-версии и на iOS-устройствах.

«Нюдсопапка‎» (официальное название Locked Folder), позволяющая владельцам Android-устройств скрывать определенные фотографии и видео паролем, теперь доступна и для пользователей iOS и Интернета – фактически это обеспечивается новой опцией резервного копирования «закрытых папок» для доступа с нескольких устройств с помощью облака Google.

Функция Locked Folder позволяет скрыть конфиденциальные изображения или видео, которые вы хотите держать дальше от посторонних глаз – она не только обеспечивает доступ исключительно по паролю, но и скрывает медиафайлы из общей ленты, что поможет избежать неудобных ситуаций при прокрутке различных библиотек программ.

По словам Google, резервное копирование содержимого закрытых папок в облако производится с несколькими уровнями защиты.

«Мы защищаем эти данные несколькими уровнями безопасности, включая передовые технологии шифрования, такие как HTTPS и «шифрование в состоянии покоя»», — сказал спикер Google Майкл Маркони.

Также в Google Фото обновили страницу настроек – дополнительные разделы для конфиденциальности, резервного копирования, общего доступа, уведомлений и т.д.