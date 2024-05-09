Новости Наука и космос 09.05.2024 в 16:22 comment views icon

О чем поют киты? Искусственный интеллект выявил «более глубокий», чем считалось, смысл разговоров и использования отдельного алфавита

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Катерина Даньшина

Автор новостей

О чем поют киты? Искусственный интеллект выявил «более глубокий», чем считалось, смысл разговоров и использования отдельного алфавита

Исследование языка китов с помощью машинного обучения выявило сложную фонетическую систему, которая свидетельствует о том, что китообразные могут разговаривать друг с другом так же, как люди.

Исследовательская статья специалистов Массачусетского технологического института под названием «Контекстуальная и комбинаторная структура голосов кашалотов» была опубликована на этой неделе в журнале Nature и представила результаты исследования звуков, которые издают киты из клана кашалотов в Карибском море, с помощью простых алгоритмов машинного обучения

Анализ выявил сложную звуковую систему и коды, которые оказались гораздо сложнее, чем считалось ранее. Смысл разговоров до сих пор неизвестен, однако сами они достаточно детальны и, вероятно, построены на отдельном фонетическом алфавите.

«Как и Международный фонетический алфавит для человеческих языков, этот «Фонетический алфавит кашалота» показывает, как небольшие вариации порождают разнообразный набор фонем (у людей) или код (у кашалотов)», — говорится в статье.

В то время как человеческие звуки классифицируются в зависимости от того, где они формируются во рту и вибрируют ли голосовые связки, киты используют комбинацию ритма и темпа. Другие переменные включают рубато (изменение интервалов между щелчками) и орнамент (добавление дополнительного щелчка к коду).

Следует помнить, что человеческие звуки не являются полностью аналогичными звукам китов. Исследователь Массачусетского технологического института Джейкоб Андреас объяснил изданию The Register, что «физиологические процессы, которые лежат в их основе, достаточно разные кода также намного длиннее типичной человеческой фонемы».

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«Количество код соответствует количеству фонем в некоторых языках, но на самом деле мы не знаем, является ли кода фонемой, словом, предложением или чем-то другим. В этих вокализациях (киты поют вместе) есть много того, что существенно отличается от всего человеческого языка. Еще нужно будет охарактеризовать, какую информацию несут эти вокализации, что является следующим большим направлением, в котором мы продвигаемся», — отметил Андреас.

В целом все будущие исследования как животного, так и человеческого, языков могут быть усилены искусственным интеллектом. Несмотря на то, что наша коммуникационная система изучена лучше, все еще остаются многие вопросы без ответа — например, существовал ли один изначальный человеческий язык, или наш мозг имеет универсальную грамматику (биологическую основу языка, которую теоретизировал лингвист Ноам Чомски).


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