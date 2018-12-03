ОАЭ возглавили рейтинг самых влиятельных паспортов мира, Украина – на 28-м месте

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Недавно был опубликован ежегодный рейтинг паспортов мира Passport Index, составляемый финансовой консультационной фирмой Arton Capital по принципу безвизового доступа их граждан в другие страны.

Не стоит путать рейтинг Passport Index с классификатором Henley Passport Index. Последний с 2006 года составляет международная консалтинговая компания Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). В то же время рейтинг Passport Index впервые составили в 2014 году.

Первое место обновленного рейтинга Passport Index занимают Объединенные Арабские Эмираты. Граждане ОАЕ по своему паспорту могут без виз или в упрощенному режиме посетить в общей сложности 167 стран. Бывшие лидеры рейтинга — Сингапур и Германия — теперь делят между собой второе место (166 стран). На третьем же месте расположились сразу 11 стран: Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея и США (165 стран).

Украина в рейтинге Passport Index расположилась на 28-е месте. По украинскому паспорту можно без особых трудностей посетить 131 страну. С 89 странами у нас действует полностью безвизовый режим, еще с 42 государствами – упрощенный с оформлением визы по прибытии. Отметим, что 28 позицию в рейтинге украинцы делят с тайванцами.

Первыми с конца рейтинга являются Афганистан (29 стран), Ирак (32 страны), Пакистан (35 стран), Сирия (36 стран) и Сомали (38 стран).

Источник: Passport Index