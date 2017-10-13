Объем новых HDD Western Digital на микроволнах будет достигать 40 ТБ

Объем новых HDD Western Digital на микроволнах будет достигать 40 ТБ

Western Digital не удалось заполучить полупроводниковый бизнес Toshiba, который, как известно, достался консорциуму, включающему Bain Capital, SK Hynix и Apple. И теперь крупнейшему производителю HDD придется работать еще усерднее над новыми технологиями, которые обеспечат ему преимущество над конкурентами. И технология микроволновой магнитной записи (microwave-assisted magnetic recording, MAMR) может стать одной из таких разработок. С ее помощью можно будет создавать жесткие диски объемом до 40 ТБ. Правда, первые такие накопители WD обещает выпустить только к 2025 году.

Вице-президент исследовательского подразделения Western Digital Джон Риднинг сообщил в официальном заявлении, что коммерциализация технологии MAMR проложит путь к новому поколению HDD более высокой емкости, одновременно снизив стоимость хранения 1 ТБ данных. Иными словами, MAMR позволит создавать более емкие и более дешевые жесткие диски.

Отметим, что MAMR является альтернативой технологии HAMR (магнитная запись с подогревом). Отвечая на вопрос, каким боком микроволновое излучение относится к жестким дискам, специалисты WD разработали магнитную головку нового типа, именуемую «спиновым осциллятором» (spin torque oscillator), которая генерирует микроволновое поле, обеспечивающее более высокую плотность записи данных по сравнению с существующими решениями без ущерба надежности. Производитель особо подчеркивает, что технология MAMR, в отличие от HAMR, не требуется использования новых материалов, технологий и существенной переработки конструкции головки.

Western Digital заявляет, что технология MAMR уже «готова к официальной премьере», одновременно отмечая возможность повышения плотности записи в будущем до 4 терабит на квадратный дюйм. Как и существующее поколение корпоративных HDD Western Digital, новое поколение будет использовать фирменная технология заполнения гермозоны гелием HelioSeal.

Фраза «готова к официальной премьере» подразумевает следующие планы: первые HDD на технологии MAMR, предназначенные для ЦОД, выйдут в 2019 году, тогда как 40-ТБ модели в 3,5-дюймовом форм-факторе появятся только в 2025 году с «дальнейшим наращиванием объемов» в будущем.

WD не указывает данных касательно емкости первых дисков MAMR, но, очевидно, они будут иметь больший объем, нежели представленная недавно подразделением HGST (бывшая Hitachi) модель объемом 14 ТБ.

По надежности и скорости HDD сильно проигрывают SSD, но выигрывают по стоимости гигабайта и объему, что делает их более привлекательными для центров обработки данных и облачных хранилищ, работающих с огромными объемами данных. В конечном итоге технология MAMR доберется и до NAS, систем видеонаблюдения и внешних настольных хранилищ, предоставив обычным пользователям достаточно места для хранения видеоконтента 8K HDR.

Источник: Western Digital и Engadget

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