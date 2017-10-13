Объем новых HDD Western Digital на микроволнах будет достигать 40 ТБ

Western Digital не удалось заполучить полупроводниковый бизнес Toshiba, который, как известно, достался консорциуму, включающему Bain Capital, SK Hynix и Apple. И теперь крупнейшему производителю HDD придется работать еще усерднее над новыми технологиями, которые обеспечат ему преимущество над конкурентами. И технология микроволновой магнитной записи (microwave-assisted magnetic recording, MAMR) может стать одной из таких разработок. С ее помощью можно будет создавать жесткие диски объемом до 40 ТБ. Правда, первые такие накопители WD обещает выпустить только к 2025 году.

Вице-президент исследовательского подразделения Western Digital Джон Риднинг сообщил в официальном заявлении, что коммерциализация технологии MAMR проложит путь к новому поколению HDD более высокой емкости, одновременно снизив стоимость хранения 1 ТБ данных. Иными словами, MAMR позволит создавать более емкие и более дешевые жесткие диски.

Отметим, что MAMR является альтернативой технологии HAMR (магнитная запись с подогревом). Отвечая на вопрос, каким боком микроволновое излучение относится к жестким дискам, специалисты WD разработали магнитную головку нового типа, именуемую «спиновым осциллятором» (spin torque oscillator), которая генерирует микроволновое поле, обеспечивающее более высокую плотность записи данных по сравнению с существующими решениями без ущерба надежности. Производитель особо подчеркивает, что технология MAMR, в отличие от HAMR, не требуется использования новых материалов, технологий и существенной переработки конструкции головки.

Western Digital заявляет, что технология MAMR уже «готова к официальной премьере», одновременно отмечая возможность повышения плотности записи в будущем до 4 терабит на квадратный дюйм. Как и существующее поколение корпоративных HDD Western Digital, новое поколение будет использовать фирменная технология заполнения гермозоны гелием HelioSeal.

Фраза «готова к официальной премьере» подразумевает следующие планы: первые HDD на технологии MAMR, предназначенные для ЦОД, выйдут в 2019 году, тогда как 40-ТБ модели в 3,5-дюймовом форм-факторе появятся только в 2025 году с «дальнейшим наращиванием объемов» в будущем.

WD не указывает данных касательно емкости первых дисков MAMR, но, очевидно, они будут иметь больший объем, нежели представленная недавно подразделением HGST (бывшая Hitachi) модель объемом 14 ТБ.

По надежности и скорости HDD сильно проигрывают SSD, но выигрывают по стоимости гигабайта и объему, что делает их более привлекательными для центров обработки данных и облачных хранилищ, работающих с огромными объемами данных. В конечном итоге технология MAMR доберется и до NAS, систем видеонаблюдения и внешних настольных хранилищ, предоставив обычным пользователям достаточно места для хранения видеоконтента 8K HDR.

Источник: Western Digital и Engadget