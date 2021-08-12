«Обережно! Кібершахраї». Мінцифра, Кіберполіція та НБУ зняли новий освітній серіал





Міністерство цифрової трансформації спільно з Кіберполіцією на НБУ презентували спільний проєкт — новий освітній серіал для платформи Дія.Цифрова освіта під промовистою назвою «Обережно! Кібершахраї». Онлайн-курс присвячено кіберзахисту — він розповідає, як запобігати кібератакам та як діяти у випадках, якщо вберегтися від інтернет-шахраїв не вийшло.

Курс складається із чотирьох серій тривалістю 8-10 хвилин, його вже можна безплатно переглянути на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта. Серіал «Обережно! Кібершахраї» розкриває наступні теми:

як запобігти крадіжці фінансового номера

як діяти в разі втрати або викрадення мобільного пристрою

як встановити місцезнаходження гаджета

як вберегтися від витоку інформації

як протидіяти фiшингу та вішингу

За даними звіту Нацполіції, у 2020 році офіційно зареєстровані понад 5 000 кіберзлочинів. Помітну частку цих злочинів складають дії з платіжними картками, крадіжки коштів з банківських рахунків та викрадення інформації.

Після кожного епізоду на глядачів очікує тестування для закріплення матеріалу. Як завжди, після успішного складання фінального тестування можна отримати електронний сертифікат.

У серіалі «Обережно! Кібершахраї» взяли участь: