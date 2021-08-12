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«Обережно! Кібершахраї». Мінцифра, Кіберполіція та НБУ зняли новий освітній серіал

«Обережно! Кібершахраї». Мінцифра, Кіберполіція та НБУ зняли новий освітній серіал

«Обережно! Кібершахраї». Мінцифра, Кіберполіція та НБУ зняли новий освітній серіал


Міністерство цифрової трансформації спільно з Кіберполіцією на НБУ презентували спільний проєкт — новий освітній серіал для платформи Дія.Цифрова освіта під промовистою назвою «Обережно! Кібершахраї». Онлайн-курс присвячено кіберзахисту — він розповідає, як запобігати кібератакам та як діяти у випадках, якщо вберегтися від інтернет-шахраїв не вийшло.

Курс складається із чотирьох серій тривалістю 8-10 хвилин, його вже можна безплатно переглянути на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта. Серіал «Обережно! Кібершахраї» розкриває наступні теми:

  • як запобігти крадіжці фінансового номера
  • як діяти в разі втрати або викрадення мобільного пристрою
  • як встановити місцезнаходження гаджета
  • як вберегтися від витоку інформації
  • як протидіяти фiшингу та вішингу

За даними звіту Нацполіції, у 2020 році офіційно зареєстровані понад 5 000 кіберзлочинів. Помітну частку цих злочинів складають дії з платіжними картками, крадіжки коштів з банківських рахунків та викрадення інформації.

«Обережно! Кібершахраї». Мінцифра, Кіберполіція та НБУ зняли новий освітній серіал
Про що йдеться в новому освітньому серіалі «Обережно! Кібершахраї» від Мінцифри

Після кожного епізоду на глядачів очікує тестування для закріплення матеріалу. Як завжди, після успішного складання фінального тестування можна отримати електронний сертифікат.

У серіалі «Обережно! Кібершахраї» взяли участь:

  • Марина‌ ‌Соботюк‌, ‌радниця‌ ‌з‌ ‌питань‌ ‌медіакомунікацій,‌ ‌ДП‌ ‌«Українські‌ ‌спеціальні‌ ‌системи»‌ ‌
  • Сергій‌ ‌Липка‌, керівник‌ ‌відділу‌ ‌протидії‌ ‌злочинам‌ ‌у‌ ‌сфері‌ ‌комп’ютерних‌ ‌систем,‌ ‌Департамент‌ ‌кіберполіції‌ ‌НПУ‌
  • Валерій‌ ‌Кармазін‌, старший‌ ‌інспектор‌ ‌відділу‌ ‌протидії‌ ‌різновидам‌ ‌онлайн‌-шахрайств,‌ ‌Департамент‌ ‌кіберполіції‌ ‌НПУ
  • Олександр‌ ‌Федієнко‌, народний‌ ‌депутат‌ ‌України,‌ ‌експерт‌ ‌з‌ ‌цифрової‌ ‌трансформації,‌ ‌е-комунікацій‌ ‌і‌ ‌кібербезпеки‌ ‌
  • Євгенія‌ ‌Волівник‌, керівниця‌ ‌CERT‌-‌‌UA‌ ‌
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