Обновление iOS 11.2 нарушило работу Face ID на некоторых смартфонах iPhone X

Прошли времена, когда операционная система iOS была намного стабильнее и быстрее Android, и ситуация с iOS 11 служит ярчайшим тому подтверждением. В минувшую субботу, как известно, Apple раньше времени выпустила обновление ОС iOS 11.2 с исправлением ошибки, из-за которой смартфоны iPhone и планшеты iPad стали самопроизвольно перезагружаться. Но и в этот раз поспешность вылезла боком – разработчики упустили другую ошибку.

В итоге из-за этой ошибки на некоторых смартфонах iPhone X после установки обновления ОС до iOS 11.2 перестала работать система распознавания лиц Face ID. Как сообщается, после включения на экранах смартфонов iPhone X, которых затронула проблема, отображалось уведомление с предупреждением о невозможности включения Face ID.

Судя по всему, проблема затронула небольшую часть пользователей и, к счастью, решается простой перезагрузкой устройства. Тем, кому принудительная перезагрузка не помогла, рекомендуют обратиться в службу поддержки Apple Support. Вероятно, в самое ближайшее время нам стоит ожидать выпуска обновления iOS 11.2.1.

Источник: 9to5mac