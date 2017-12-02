Из-за ошибки в ОС iOS 11.1.2 некоторые iPhone и iPad могут самопроизвольно перезагружаться 2 декабря

С наступлением 2 декабря в ОС iOS 11.1.2 обнаружилась ошибка, связанная именно с этой датой. После 00:00 пользователи стран в соответствующих часовых поясах начали первыми испытывать проблемы со смартфонами iPhone и планшетами iPad, которые ни с того ни с сего стали самопроизвольно перезагружаться. Пользователи, которых затронула проблема, сразу же сообщили о неприятности в Twitter и на Reddit.

Причина сбоев, судя по всему, заключается в локальных уведомлениях, поступающих от приложений, которые позволяют устанавливать ежедневные или повторяющиеся напоминания. К примеру, приложение для медитации Headspace, входящее в числе тех, которых затронула проблема, ежедневно напоминает пользователям о необходимости уделить некоторое время для сеанса медитации. Собственно, любые приложения, использующие локальные (генерируемые системой), а не удаленные (отправляемые удаленным сервером) уведомления, потенциально могут вызывать сбои и перезагрузки.

Ну а пока владельцы iPhone и iPad ожидают реакции Apple и выхода очередного обновления прошивки, на Reddit уже обнаружили временное решение проблемы. В частности, устранить проблему можно, деактивировать сами уведомления и отключив фоновое обновление приложений. Но в данном случае ситуация усложняется тем, что таких приложений может быть несколько и определить их все может быть непросто, особенно в условиях циклических перезагрузок. Так что более подходящим вариантом будет просто изменить дату 2 декабря на любую другую. И ждать исправления от Apple.

Отметим, что проблема с датой затронула только пользователей iPhone и iPad с последней версией ОС iOS 11.1.2, тогда как остальных, похоже, эта неприятная участь миновала.

Обновлено: Apple выпустила обновление iOS 11.2, устраняющее проблему со случайными перезагрузками и ряд других ошибок.

Само обновление уже можно скачать с официального ресурса Apple или непосредственно с вашего устройства через меню настроек.

Источник: MacRumors