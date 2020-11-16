Обновление macOS Big Sur «окирпичивает» старые модели MacBook Pro





Запуск обновления macOS Big Sur пока что складывается не самым лучшим образом для компании Apple. В первый день выхода этого обновления у Apple возникли проблемы с собственными сервисами и серверами, что повлияло на работу конечных компьютеров Mac. Но этим неприятности не ограничились.

Владельцы некоторых старых моделей MacBook Pro обнаружили, что обновление macOS Big Sur блокирует работу их систем. Так как многие пользователи сообщают об одной и той же проблеме, можно сделать вывод, что она широко распространена. Схожие сообщения появляются на форумах MacRumors, площадке Reddit и в сообществе поддержки Apple.

Сообщается, что установка обновления macOS Big Sur на старых ноутбуках MacBook Pro приводит к появлению чёрного экрана. При этом устройство не реагирует ни на какие команды. Как пишет один из пользователей, он столкнулся с такой проблемой на 13-дюймовой версии MacBook Pro середины 2014 года. После включения питания ноутбук просто показывает чёрный экран с подсветкой. При этом не воспроизводится традиционный звук включения, и нет возможности войти в режим восстановления. Служба поддержки Apple порекомендовала пользователю сбросить параметры PRAM и SMC. Но когда это не помогло, в поддержке порекомендовали обратиться за личным обслуживанием.

После установки обновления macOS Big Sur становится недоступен ряд решений, начиная комбинацией для сброса NVRAM и SMC, и заканчивая безопасным режимом и восстановлением через интернет. Это означает, что у пользователей нет возможности самостоятельно обойти чёрный экран после того, как было установлено обновление macOS Big Sur.

Многие другие пользователи также сообщают об аналогичных сбоях, которые проявляются на старых 13-дюймовом MacBook Pro середины 2014 года или конца 2013 года. Когда они обращались в службу поддержки Apple, им посоветовали сдать свои устройства для обслуживания.

Пока что владельцам старых устройств MacBook Pro (и, возможно, других версий Mac) рекомендуется избегать установки macOS Big Sur.

Источник: wccftech