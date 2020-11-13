Сбой сервисов Apple вызвал замедление пользовательских компьютеров Mac и проблемы при запуске приложений
В четверг многие пользователи компьютеров Mac столкнулись с проблемами в работе их устройств. В частности, компьютеры работали медленнее, чем обычно, а приложения запускались медленно или же вовсе не запускались. Также наблюдались проблемы в работе сервисов Apple.
Похоже, все эти проблемы связаны с тем, что многие владельцы компьютеров Mac спешат загрузить новейшую версию операционной системы macOS Big Sur, а это привело к сбою сервиса Apple OCSP (online certificate status protocol). Этот сервис используется для некоторых ключевых аспектов работы macOS, включая проверку цифровых сертификатов как для Apple, так и для стороннего ПО на Mac.
Hey Apple users:
If you’re now experiencing hangs launching apps on the Mac, I figured out the problem using Little Snitch.
It’s trustd connecting to https://t.co/FzIGwbGRan
Denying that connection fixes it, because OCSP is a soft failure.
(Disconnect internet also fixes.) pic.twitter.com/w9YciFltrb
— Jeff Johnson (@lapcatsoftware) November 12, 2020
На сайте Apple проверки статуса отмечается, что компания решила проблему, которая могла помешать пользователям загружать обновления программного обеспечения macOS. Вместе с тем, нет подтверждённой информации о том, что причиной сбоя стало именно обновление Big Sur. Компания сообщила о проблемах с iMessage и полномасштабных сбоях с маршрутизацией и навигацией Maps, а также с отслеживанием трафика, что тоже могло быть связано со сбоем работы OSCP.
Кроме того, падение сервиса привело к отключению технологии Apple Gatekeeper, которая проверяет действительность приложений при попытке их запуска. Позже проблема была решена.
Источник: The Verge