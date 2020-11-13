Сбой сервисов Apple вызвал замедление пользовательских компьютеров Mac и проблемы при запуске приложений





В четверг многие пользователи компьютеров Mac столкнулись с проблемами в работе их устройств. В частности, компьютеры работали медленнее, чем обычно, а приложения запускались медленно или же вовсе не запускались. Также наблюдались проблемы в работе сервисов Apple.

Похоже, все эти проблемы связаны с тем, что многие владельцы компьютеров Mac спешат загрузить новейшую версию операционной системы macOS Big Sur, а это привело к сбою сервиса Apple OCSP (online certificate status protocol). Этот сервис используется для некоторых ключевых аспектов работы macOS, включая проверку цифровых сертификатов как для Apple, так и для стороннего ПО на Mac.

Hey Apple users: If you’re now experiencing hangs launching apps on the Mac, I figured out the problem using Little Snitch. It’s trustd connecting to https://t.co/FzIGwbGRan Denying that connection fixes it, because OCSP is a soft failure. (Disconnect internet also fixes.) pic.twitter.com/w9YciFltrb — Jeff Johnson (@lapcatsoftware) November 12, 2020

На сайте Apple проверки статуса отмечается, что компания решила проблему, которая могла помешать пользователям загружать обновления программного обеспечения macOS. Вместе с тем, нет подтверждённой информации о том, что причиной сбоя стало именно обновление Big Sur. Компания сообщила о проблемах с iMessage и полномасштабных сбоях с маршрутизацией и навигацией Maps, а также с отслеживанием трафика, что тоже могло быть связано со сбоем работы OSCP.

Кроме того, падение сервиса привело к отключению технологии Apple Gatekeeper, которая проверяет действительность приложений при попытке их запуска. Позже проблема была решена.

Источник: The Verge