Сбой сервисов Apple вызвал замедление пользовательских компьютеров Mac и проблемы при запуске приложений

В четверг многие пользователи компьютеров Mac столкнулись с проблемами в работе их устройств. В частности, компьютеры работали медленнее, чем обычно, а приложения запускались медленно или же вовсе не запускались. Также наблюдались проблемы в работе сервисов Apple.

Похоже, все эти проблемы связаны с тем, что многие владельцы компьютеров Mac спешат загрузить новейшую версию операционной системы macOS Big Sur, а это привело к сбою сервиса Apple OCSP (online certificate status protocol). Этот сервис используется для некоторых ключевых аспектов работы macOS, включая проверку цифровых сертификатов как для Apple, так и для стороннего ПО на Mac.

Hey Apple users:

If you’re now experiencing hangs launching apps on the Mac, I figured out the problem using Little Snitch.

It’s trustd connecting to https://t.co/FzIGwbGRan

Denying that connection fixes it, because OCSP is a soft failure.

(Disconnect internet also fixes.) pic.twitter.com/w9YciFltrb

— Jeff Johnson (@lapcatsoftware) November 12, 2020