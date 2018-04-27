Обновление Windows 10 April 2018 Update станет доступным с 30 апреля: что нового?

Корпорация Microsoft официально анонсировала выпуск долгожданного крупного обновления для своей операционной системы Windows 10 – Windows 10 April 2018 Update. Как отмечают разработчики, основная цель данного обновления – предоставить пользователям больше времени на то, что им действительно нравится: создавать, играть, работать и т.д.

Одним из нововведений последнего обновления Windows 10 является функция Timeline. Она позволяет находить важную информацию среди различных устройств пользователя за последние 30 дней. Например, если пользователь искал что-то интересное для него во время поездки, используя Android-смартфон, то затем он сможет найти этот же материал уже со своего ноутбука. Поддерживается синхронизация данных для Microsoft Edge и Office 365 при авторизации в свою учётную запись Microsoft на iOS, Android и ПК.

Ещё одним интересным новшеством стала функция Focus Assist. Она позволяет отключить поступающие уведомления из электронной почты, социальных сетей и других сервисов в те моменты, когда необходимо полностью сосредоточиться на работе. Активировать блокировку можно по расписанию в настройках или через панель уведомлений. В случае необходимости, можно добавить исключения в блокировку, чтобы не пропустить важные рабочие события и сообщения. После отключения блокировки пользователь получит все пропущенные уведомления сразу.

Обновлённая версия Microsoft Edge также призвана помочь сосредоточится на важных задачах. Для этого добавлена иконка для блокировки воспроизведения звука на вкладке. Также можно просматривать в полноэкранном режиме электронные книги, файлы PDF и страницы Reading View, чтобы не отвлекаться на другие факторы. Для тех, кто часто совершает покупки онлайн, добавлена возможность безопасного хранения и автозаполнения реквизитов. Наконец, для тех, кто много читает, добавлена кнопка Grammar Tools, которая позволяет облегчить понимание написанного, например, разбить слова на слоги или выделить различные части речи, такие как существительные, глаголы и прилагательные.

Благодаря функции обновлённой Dictation пользователь может делать голосовые заметки или надиктовывать тексты, а ОС автоматически трансформирует голос в текст. Такая возможность поддерживается для любых приложений с полями для ввода текста. Достаточно нажать комбинацию клавиш Win+H и начать говорить.

Также улучшены функции виртуального ассистента Cortana, который теперь может использоваться для управления устройствами умного дома прямо с компьютера при помощи голосовых команд. Дополнительно сообщается о наличии упрощённых средств IT-менеджмента для корпоративных пользователей, новых возможностях создания фотографий, работы с 3D и Windows Mixed Reality, ряде других усовершенствований.

Обновление Windows 10 April 2018 Update станет доступным для бесплатной загрузки с 30 апреля.

Источник: Microsoft