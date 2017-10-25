Обновления Android Oreo владельцам смартфонов Samsung в этом году можно не ждать
Компания Samsung уже работает над обновлением Android Oreo для своих смартфонов, но его распространение начнется не раньше следующего года. Источником данной информации выступил представитель турецкого подразделения Samsung.
Уточним, что в данном случае речь идет о финальной версии обновления, бета-версия должна выйти до конца года.
К сожалению, представитель Turkish Samsung не назвал, какие именно смартфоны получат обновление, можно с уверенностью предположить, что первыми Oreo получат актуальные флагманские модели Galaxy S8, S8+ и Note8. Также можно ожидать обновления для S7, S7 Edge, S7 Active, Galaxy A7/A5/A3 2017, Galaxy J7/J5 2017, Galaxy Note FE, Galaxy C9/C7 Pro, J7 Prime (On Nxt) и Tab S3.
Более точных данных касательно сроков появления обновления также не озвучили. Как обычно, они могут отличаться в зависимости от региона и принадлежности к тому или другому оператору.
Само обновление принесет различные новшества, такие как режим «картинка в картинке», новые эмодзи, значок пропущенных уведомлений у ярлыков приложений, автозаполнение различных форм и ночной режим и т.д.
Остается добавить, что ранее многие производители, такие как HTC, Huawei, HMD Global и даже OnePlus пообещали обновить свои устройства до Android Oreo до конца этого года. Sony и вовсе уже приступила к распространению обновления Android Oreo на смартфонах Xperia XZ Premium.
Источник: gizmochina