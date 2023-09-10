Новости Авто 10.09.2023 в 15:16

Обновленный Tesla Cybertruck был замечен на стоянке в Сан-Франциско (фото)

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

По словам Илона Маска, Cybertruck поступит заказчикам только в следующем году. Случайный визит на обычную автостоянку в Сан-Франциско позволил блогерам The Kilowatts совершить несколько свежих фото невыпущенного автомобиля. Среди прочего, фото демонстрируют обновленный салон Tesla Cybertruck.

Внимание привлекают наружные глянцевые поверхности, которые должны собирать отпечатки пальцев и другие загрязнения – фото это хорошо показывают.

Tesla Cybertruck

На фотографиях Kilowatts Cybertruck имеет другой руль и центральную консоль – они отличаются от тех, что были на майских фото. Неизвестно, это финальный вариант отделки салона или один из возможных инженерных вариантов.

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Фото сделаны через лобовое стекло и передние окна, но на них можно четко видеть аскетичную приборную панель в стиле, который Tesla предлагает и в обновлении Model 3.

Судя по электронному письму Маска в прошлом месяце, задержки могут быть связаны с трудностями автопроизводителя с компоновкой деталей кузова и внешним оформлением Cybertruck.

Tesla разрабатывает свой «следующий автомобиль за $25 тыс.» в стилистике Cybertruck

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Обновленный Tesla Cybertruck был замечен на стоянке в Сан-Франциско (фото)
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Источники: TechCrunch, X

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