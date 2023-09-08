Новости Авто 08.09.2023 в 16:05

Tesla разрабатывает свой «следующий автомобиль за $25 тыс.» в стилистике Cybertruck

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Юрій Орос

Автор новин

Tesla готовится создать электромобиль стоимостью 25 тыс. долларов, построенный на платформе компании следующего поколения. Информацией об этом поделился биограф Илона Маска Уолтер Айзексон, который подробно описал план построения такого электромобиля.

Tesla разрабатывает свой «следующий автомобиль за $25 тыс.» в стилистике Cybertruck

У будущей машины будет похожий на Cybertruck футуристический дизайн. Киберпикап впервые анонсировали в 2019-м, однако производство началось только в этом году, с планами начать продажи в 2024-м, сообщает The Verge.

Илон Маск уже не впервые говорит об электромобиле, стоимостью 25 тыс. По его мнению, это сделает Tesla десятитриллионной компанией. Маску уже показали два варианта дизайна авто. Основной критерий — «чтобы люди подумали, что это что-то из будущего».

Tesla разрабатывает свой «следующий автомобиль за $25 тыс.» в стилистике Cybertruck

Обновлено: Маск признался Айзексону, что тайком выключал Starlink у побережья Крыма в 2022-м, чтобы помешать атаке морских дронов на российский флот

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Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

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