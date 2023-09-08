Tesla разрабатывает свой «следующий автомобиль за $25 тыс.» в стилистике Cybertruck

Tesla готовится создать электромобиль стоимостью 25 тыс. долларов, построенный на платформе компании следующего поколения. Информацией об этом поделился биограф Илона Маска Уолтер Айзексон, который подробно описал план построения такого электромобиля.

У будущей машины будет похожий на Cybertruck футуристический дизайн. Киберпикап впервые анонсировали в 2019-м, однако производство началось только в этом году, с планами начать продажи в 2024-м, сообщает The Verge.

Илон Маск уже не впервые говорит об электромобиле, стоимостью 25 тыс. По его мнению, это сделает Tesla десятитриллионной компанией. Маску уже показали два варианта дизайна авто. Основной критерий — «чтобы люди подумали, что это что-то из будущего».