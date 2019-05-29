Обновлённый ноутбук Dell XPS 13 получил CPU Intel 10-го поколения, увеличенный дисплей, уменьшенные размеры и цену от $1000

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Компания Dell продемонстрировала на выставке Computex 2019 обновлённую линейку своих ноутбуков и компьютерных систем в различных сегментах. Одной из новинок стал улучшенный ультрапортативный ноутбук XPS 13.

Новая версия трансформера XPS 13 получила InfinityEdge дисплей в формате 16:10, который был расширен по всем сторонам, таким образом, его площадь увеличилась на 7%. Дисплей является 13,4-дюймовым. Он может иметь разрешение 4K Ultra HD+ (3840×2400 точек, контрастность 1500:1) или Full HD+ (1920×1200 точек, контрастность 1800:1). В обоих случаях поддерживается сенсорный ввод, максимальная яркость изображения составляет 500 нит, обеспечивается охват 100% цветового пространства sRGB. Отдельно сообщается о внедрении технологии Eyesafe, которая призвана минимизировать вредное воздействие синего света на зрение без ущерба для цветопередачи.

Обновлённый ноутбук Dell XPS 13 переведён на использование новейших процессоров Intel 10-го поколения. На выбор пользователей предлагаются чипы Core i3-1005 G1 (3,4 ГГц), Core i5-1035 (3,7 ГГц) и Core i7-1065 (3,9 ГГц). Конфигурация может включать от 4 ГБ до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe ёмкостью от 256 ГБ до 1 ТБ. Инженеры компании преобразовали систему охлаждения, чтобы эффективно охладить более мощный процессор. При этом трансформер не утратил своей компактности, напротив, он стал на 8% тоньше своих предшественников. Размеры составляют 207х297х7-13 мм, а масса – 1,32 кг.

Новинка получила самую маленькую в модельном ряду производителя веб-камеру (диаметр 2,25 мм), которая теперь перенесена на верхнюю рамку. Среди прочих изменений называют более крупный по сравнению с предшественниками тачпад, левитирующая клавиатура (MagLev, ход клавиш 0,7 мм) с подсветкой, специально предусмотренное магнитное крепление для стилуса. Устройство содержит сканер отпечатков пальцев, совместимый с технологией Windows Hello, который интегрирован в кнопку включения питания. Ноутбук оснащён модулями беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, двумя портами Thunderbolt 3, слотом для карт памяти microSD и 3,5-миллиметровым комбинированным звуковым разъёмом для подключения наушников и микрофона. Ёмкость батареи составляет 51 Втч.

Обновлённый ноутбук Dell XPS 13 с процессорами Intel 10-го поколения поступит в продажу по цене от $999,99.