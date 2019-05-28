Intel анонсировала мобильные процессоры Core 10-го поколения (Ice Lake) на базе 10-нм техпроцесса с улучшенной графикой Iris Plus





Совсем недавно Intel продемонстрировала свои новые производительные мобильные процессоры 9-го поколения, а теперь компания уже готова рассказать о своих будущих чипах 10-го поколения Ice Lake, которые наконец будут изготавливаться по нормам 10-нанометрового технологического процесса.

Анонсируя процессоры Core 10-го поколения, Intel в первую очередь сосредоточилась на экономичных решениях U-серии, предназначенных для применения в ультрапортативных мобильных устройствах. На рынок поступят модели Core i3, i5 и i7, которые получат новую мощную интегрированную графику 11-го поколения Iris Plus. Как заявляет Intel, производительности новых GPU достаточно для запуска игр в разрешении Full HD.

В основе процессоров Intel 10-го поколения лежит архитектура Sunny Cove. Она предусматривает возможность создания процессоров с количеством ядер до 4. Поддерживается возможность выполнения двух потоков инструкций каждым ядром. Максимальная рабочая частота в Turbo режиме заявлена на уровне 4,1 ГГц. Для сравнения, процессор 8-го поколения Core i7-8565U мог повышать частоту до 4,6 ГГц. Несмотря на снижение максимальной частоты, не следует ожидать снижения производительности. Для архитектуры Sunny Cove заявлен прирост показателя количества выполняемых инструкций за такт на 18%. Другие архитектурные улучшения также обеспечат некоторый прирост производительности. Упоминаются увеличенные объёмы кэш-памяти L1 и L2, улучшенное предсказание ветвлений, увеличенное количество исполнительных трактов. Таким образом, производительность новых чипов в пересчёте на 1 ГГц должна возрасти.

Также заметное влияние на производительность процессоров окажет интегрированная графика 11-го поколения. Она получила 64 вычислительных блока, рабочую частоту до 1,1 ГГц и производительность свыше 1 терафлопс. Для сравнения, предыдущее интегрированное решение UHD 620 включало 24 вычислительных блока. Как результат, на процессорах с Iris Plus при разрешении 1080p обеспечивается частота более 70 кадров в секунду в игре CS:Go (45 к/с для предыдущего графического решения), около 60 к/с в Rocket League и более 30 к/с в Fortnite. Дополнительно сообщается о внедрении поддержки адаптивного стандарта синхронизации VESA, акселерации кодирования видео для контента HEVC/VP9 4K/60 и даже 8K/30, воспроизведения HDR и Dolby Vision. Кроме того, заявлена улучшенная энергоэффективность.

Подробные технические характеристики отдельных чипов Intel 10-го поколения (Ice Lake) пока не уточняются. Однако известно, что для различных моделей показатель TDP составит 9, 15 и 28 Вт. Добавлена поддержка Wi-Fi 6/802.11ax и Thunderbolt 3, примерно в 2,5 раза повышена производительность в задачах искусственного интеллекта.

Источник: Engadget, The Verge