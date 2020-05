Обновлённый планшет Amazon Fire HD 8 получил более мощный процессор, больше памяти, порт USB-C и более высокую цену

Компания Amazon анонсировала выпуск обновлённой версии планшета Fire HD 8. Новинка может похвастаться наличием более производительного процессора, увеличенного количества оперативной памяти и встроенного хранилища и портом USB-C. Также пользователям предлагается модификация Fire HD 8 Plus, которая содержит ещё больше оперативной памяти поддерживает технологию беспроводной зарядки Qi – впервые для продуктов Amazon.

Обычная модель планшета Amazon Fire HD 8 содержит 4-ядерный процессор с частотой 2,0 ГГц. Ранее использовался чип с частотой 1,3 ГГц. По заверениям производителя, новый процессор обеспечивает прирост производительности на уровне 30%. Объём оперативной памяти увеличен с 1,5 ГБ до 2 ГБ. Ёмкость встроенного хранилища увеличена в 2 раза. Если ранее предлагались конфигурации с 16 и 32 ГБ встроенной флэш-памяти, то теперь на выбор пользователей доступны версии с хранилищем ёмкостью 32 и 64 ГБ. Возможности расширения хранилища также улучшены. Ранее поддерживались карты памяти microSD ёмкостью до 400 ГБ. В новой модели уже можно устанавливать карты памяти ёмкостью до 1 ТБ.

Дисплей остался прежним. Он выполнен на базе 8-дюймовой панели с разрешением 1280×800 точек. Продолжительность автономной работы может достигать 12 часов. Для подзарядки батареи используется порт USB-C. Отметим, аппаратные улучшения отразились на цене устройства. Цена нового планшета Amazon Fire HD 8 составляет $89,99, это на $10 больше модели предыдущего поколения. На протяжении ограниченного периода времени есть возможность приобрести набор из двух планшетов по цене $159,99.

Версия Fire HD 8 Plus предлагает ряд улучшений по сравнению со стандартной моделью. В данном случае предлагаются уже 3 ГБ оперативной памяти и поддержка беспроводной зарядки Qi. Кроме того, в комплект поставки включается зарядное устройство мощностью 9 Вт, что позволит ускорить процесс зарядки. Наконец, покупатели Fire HD 8 Plus получат доступ к сервису Kindle Unlimited сроком на 6 месяцев. Цена этой версии составляет $109,99. А комплект с беспроводным зарядным устройством Made for Amazon Wireless Charging Dock от компании Angreat обойдётся уже в $139,99.

Наконец, анонсирована версия Fire HD 8 Kids Edition. В плане технических характеристик данная модель идентична обычной версии Fire HD 8, но в комплект поставки дополнительно включается цветной защитный чехол, устройство обеспечивается расширенной 2-летней программой замены и бесплатным доступом к сервису родительского контроля Amazon FreeTime на протяжении одного года. Цена этой версии составляет $139,99.

Источник: The Verge