Обогнали Японию: ученые Калифорнийского технологического института успешно передали солнечную энергию из космоса на Землю

В 1968 году инженер NASA Питер Глейзер разработал первый концептуальный проект спутника на солнечных батареях, но только 55 лет спустя ученые смогли провести успешный эксперимент по передаче солнечной энергии из космоса.

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Команда исследователей из Калифорнийского технологического института объявила в четверг, что их космический прототип под названием Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1) смог собрать солнечный свет, превратить его в электроэнергию и передать на микроволновые приемники, установленные на крыше кампуса университета в Пасадене. Эксперимент также доказывает, что конструкция, запущенная еще 3 января, способна пережить путешествие в космос и пребывание в суровых условиях.

«Насколько нам известно, никто еще не демонстрировал беспроводную передачу энергии из космоса даже с помощью дорогих жестких конструкций. Мы используем гибкие и легкие конструкции, а также собственные интегральные схемы», – рассказал профессор электротехники и медицинской инженерии, содиректор проекта космической солнечной энергии Калифорнийского технологического института Али Хаджимири.

Эксперимент, получивший название MAPLE (Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment) – один из трех исследовательских проектов, реализованных на борту SSPD-1. На конструкции установлены две отдельные матрицы приемников и легкие микроволновые передатчики со специальными микросхемами, а сама она разработана таким образом, чтобы минимизировать количество топлива, необходимого для отправки в космос, а также имеет гибкую форму, что позволит компактно сложить ее для размещения в ракете.

Несмотря на то, что технология чрезвычайно дорога в нынешнем своем виде К примеру, производство спутникового массива, который планирует запустить Япония и который будет генерировать 1 гигаватт электроэнергии (примерно мощность одного ядерного реактора), будет стоить около $7 млрд, она может предоставить неограниченный поток возобновляемой энергии, поскольку солнечные панели в космосе способны собирать солнечный свет независимо от времени суток, а микроволны будут успешно преодолевать облака, обеспечивая стабильную подачу.

Команда Калифорнийского технологического института не единственная, кто пытается реализовать проект отлова и передачи энергии из космоса – в конце прошлого месяца японское космическое агентство JAXA объявило о государственно-частном партнерстве, которое направлено на передачу солнечной энергии из космоса до 2025 года. Руководитель проекта Наоки Шинохари с 2009 года работает над космическим солнечным энергопотреблением, а в 2015 году Японии удалось передать 1,8 киловатта энергии — мощности, которой хватит для питания электрического чайника, на расстояние более 50 метров до беспроводного приемника.

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Проект Калифорнийского технологического института реализуется с 2011 года, а SSPD-1 также используется для оценки типов клеток, наиболее эффективно выживающих в условиях космоса, а также тестирует «архитектуру и механизмы развертывания модульного космического корабля».