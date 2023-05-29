Япония уже в 2025 году попытается передать солнечную энергию из космоса

Япония годами пыталась воплотить в жизнь идею передачи солнечной энергии из космоса, и уже в 2015 году совершила прорыв, успешно транспортировав 1,8 кВт – мощности, которой хватит для питания электрического чайника, на расстояние более 50 метров до беспроводного приемника.

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В 2025 году JAXA, космическое агентство страны, в сотрудничестве с государственными и частными организациями, предпримет попытку передать солнечную энергию из космоса, сообщает Engadget. Команда, которая с 2009 года работает над космическим солнечным энергопотреблением под руководством профессора Киотского университета Наоки Шинахары, планирует развернуть массив малых спутников с солнечными панелями, которые будут собирать и передавать энергию на наземные станции, расположенные за тысячи километров.

Идея использовать солнечные панели и микроволны для передачи энергии впервые была предложена в 1968 году и с тех пор несколько стран (в том числе США и Китай) потратили немало времени и средств на ее реализацию. Технология интересна тем, что может предоставлять потенциально неограниченный поток возобновляемой энергии: в космосе солнечные панели будут собирать энергию независимо от времени суток, а микроволны будут успешно преодолевать облака, обеспечивая стабильную подачу.

Впрочем, для реализации планов Японии понадобится фантастическая сумма денег: производство массива, генерирующего 1 гигаватт электроэнергии (примерно мощность одного ядерного реактора), будет стоить около $7 млрд.