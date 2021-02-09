Общий тираж GTA V превысил 140 миллионов
А в 2020 году пятая часть культовой криминальной саги Rockstar Games показала лучший результат после релизного года.
8 февраля издательство Take-Two Interactive опубликовало отчет за третий квартал 2020 финансового года (сам отчет и полная расшифровка конференц-звонка с инвесторами), в рамках которого также объявило о новых достижениях главных игр. Тезисно приводим основные положения.
Основные цифры
- В последнем квартале 2020 года выручка составила 861 миллион долларов (падение на 7%), из которых 729 миллионов пришлось на «цифру», а прибыль составила 182 миллионов долларов (рост на 11%). Финансовые показатели превысили ожидания аналитиков. На фоне таких результатов Take-Two повысила прогноз и теперь идет на рекорд по итогам полного финансового года, который закончится в конце марта. Изначально издательство ожидало спад по многим показателям (переломить ситуацию помогла пандемия).
- Общий тираж GTA V превысил 140 миллионов копий (в прошлом квартале было 135 миллионов), причем ее продажи по итогам 2020 года оказались лучшими, если не считать релизного 2013 года.
- Количество активных ежемесячных игроков у GTA Online стабильно бьет рекорды с начала 2020 года и по итогам проект привлек рекордное число игроков, но в компании не уточнили конкретное число активных пользователей.
- Общие продажи Red Dead Redemption 2 за квартал увеличились всего на один миллион и достигли 36 миллионов копий.
- Поставки NBA 2K21 выросли с 5 миллионов в прошлом квартале до 8 миллионов копий на конец декабря, продажи PGA Tour 2K21 достигли 2 миллионов копий, чем в компании были «несколько удивлены», а WWE Supercard загрузили больше 22 миллионов раз.
Планы
- Релиз версии GTA V для нового поколения консолей по-прежнему запланирован на следующий финансовый год.
- До конца марта выйдет DLC Murder on Eridanos для The Outer Worlds, а в период с апреля 2022-го по март 2023-го состоится релиз Kerbal Space Program 2.
- Take-Two упомянула о совместных с Gearbox долгосрочных планах на Borderlands (анонсы должны состоятся в ближайшее время).
- Всего в следующие пять лет Take-Take планирует выпустить как минимум 93 игры, из которых 17 — аркады, а 13 — казуальные игры. В то же время 47 относятся к уже существующим франшизам, а 72 выйдут как на консолях, так и на ПК.