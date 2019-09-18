Объявлена европейская цена 64-мегапиксельного Redmi Note 8 Pro





Хорошо зарекомендовавший себя индийский инсайдер Судханшу Амбхоре на своей страничке в Twitter опубликовал новые подробности о европейском запуске горячо ожидаемого смартфона Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой, который уже успел стать хитом продаж в Китае (вся первая партия в 300 тысяч штук была распродана за пару часов).

Некоторые европейские онлайн-магазины поспешили добавить новинку в свои каталоги, указав точные цены — 259 евро за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 289 евро за старшую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Как и следовало ожидать, европейские цены выше. Для сравнения, в Китае Redmi Note 8 Pro стоит от $195. Какими будут украинские цены на 64-мегапикселный бюджетник Redmi Note 8 Pro, пока данных нет, но обычно они немного гуманнее европейских.

Продажи Redmi Note 8 Pro в Европе должны стартовать 23 сентября, изначально новинка появится в Польше, а затем и в других европейских странах. Что касается Украины, у нас Redmi Note 8 Pro ожидается в первых числах октября этого года.

Смартфон Redmi Note 8 Pro уже представлен в каталоге украинского ритейлера «Алло», но ни цены, ни сроки начал продаж пока не заявлены. Хорошая новость — Redmi Note 8 Pro будет доступен во всех цветах: белом, черном и зеленом, а в комплекте будет идти зарядное устройство мощностью 18 Вт.

Источник: Sudhanshu Ambhore