Объявлены победители фестиваля украинских инди-разработчиков Indie Cup Ukraine’22 (+ результаты благотворительного сбора в поддержку Украины)

В конце ноября началась выставка независимых украинских игровых проектов Indie Cup Ukraine’22. Как и планировалось, жюри фестиваля выбрало своих фаворитов среди 60 участников, 18 из которых прошли во второй раунд голосования.
Всего на Indie Cup Ukraine’22 было представлено 60 украинских инди-игр, у 30 из которых доступны демо-версии.
Игры участников Indie Cup Ukraine’22 оценивали специалисты из компаний Remedy Entertainment, CD Projekt Red, Bloober Team, Vostok Games, Red Beat, Plarium, Wargaming.net и многих других, а также украинские журналисты и инфлюэнсеры.
Полный список победителей Indie Cup Ukraine’22 выглядит следующим образом:
- Grand Jury Award, лучшая игра фестиваля
«отбивающийся арканоид» DESTRUCTURE: Among Debris (Team Instant Defeat)
- Rising Star Award – лучшая игра от небольшой команды без издателя
хардкорный платформер Through the Nightmares (SandmanTeam)
- Critics’ Choice Award, игра, которую выбирали представители прессы и инфлюэнсеры
приключенческая игра Erra: Exordium (Fair Pixel)
- Community Award, благотворительная номинация, победитель избран публичным голосованием за пожертвования на сборы фестиваля
космическая «метроидвания» о коте Space Me Out (Catfishbox Team)
Вместе с этим близится к концу и текущий благотворительный сбор в рамках фестиваля. Во время сезона команда Indie Cup собрала нужное количество средств, чтобы приобрести дрон и четыре зарядные станции для ВСУ, в то время как идёт сбор на автомобиль для николаевских волонтёров. 100% всей прибыли в рамках фестиваля было передано на благотворительные инициативы.