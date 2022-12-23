Объявлены победители фестиваля украинских инди-разработчиков Indie Cup Ukraine’22 (+ результаты благотворительного сбора в поддержку Украины)

В конце ноября началась выставка независимых украинских игровых проектов Indie Cup Ukraine’22. Как и планировалось, жюри фестиваля выбрало своих фаворитов среди 60 участников, 18 из которых прошли во второй раунд голосования.

Всего на Indie Cup Ukraine’22 было представлено 60 украинских инди-игр, у 30 из которых доступны демо-версии.

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Игры участников Indie Cup Ukraine’22 оценивали специалисты из компаний Remedy Entertainment, CD Projekt Red, Bloober Team, Vostok Games, Red Beat, Plarium, Wargaming.net и многих других, а также украинские журналисты и инфлюэнсеры.

Полный список победителей Indie Cup Ukraine’22 выглядит следующим образом:

Grand Jury Award , лучшая игра фестиваля

«отбивающийся арканоид» DESTRUCTURE: Among Debris (Team Instant Defeat)

, лучшая игра фестиваля «отбивающийся арканоид» DESTRUCTURE: Among Debris (Team Instant Defeat) Rising Star Award – лучшая игра от небольшой команды без издателя

хардкорный платформер Through the Nightmares (SandmanTeam)

– лучшая игра от небольшой команды без издателя хардкорный платформер Through the Nightmares (SandmanTeam) Critics’ Choice Award , игра, которую выбирали представители прессы и инфлюэнсеры

приключенческая игра Erra: Exordium (Fair Pixel)

, игра, которую выбирали представители прессы и инфлюэнсеры приключенческая игра Erra: Exordium (Fair Pixel) Community Award, благотворительная номинация, победитель избран публичным голосованием за пожертвования на сборы фестиваля

космическая «метроидвания» о коте Space Me Out (Catfishbox Team)

Вместе с этим близится к концу и текущий благотворительный сбор в рамках фестиваля. Во время сезона команда Indie Cup собрала нужное количество средств, чтобы приобрести дрон и четыре зарядные станции для ВСУ, в то время как идёт сбор на автомобиль для николаевских волонтёров. 100% всей прибыли в рамках фестиваля было передано на благотворительные инициативы.